UCLM alerta de que Junta no paga al día, no liquida 23 millones de deuda y no resuelve proyectos de investigación

Los vicerrectores de Economía y de Investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha, Manuel Villasalero y Julián Garde, respectivamente, han alertado de que el Gobierno autonómico "no paga al día", no ha liquidado 23 millones de euros "como se había comprometido" en este ejercicio y por no resolver proyectos de investigación de financiación regional muchos grupos de trabajo podrían quedar "paralizados y sin dinero" a la vuelta del verano.