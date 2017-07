El Catec participa en proyecto para fomentar la I+D y el uso de aplicaciones espaciales con fuerte potencial de mercado

Etiquetas

El Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales dependiente de la Fundación Andaluza para el Desarrollo Aeroespacial (FADA-Catec) participa en el proyecto 'Stephanie' ('Space TEchnology with PHotonics for market and societal challenges') que tiene como objeto el favorecer la I+D en el campo de la observación de la tierra y el espacio, con el fin de impulsar el desarrollo de aplicaciones espaciales que presenten un fuerte potencial de mercado y con capacidad para abordar problemas de carácter socioambiental en Europa.