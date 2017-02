(Ampl.) Netflix y Pokemon Go desembarcan en el MWC 2017, que prevé más de 101.000 asistentes

Etiquetas

El congreso calcula un impacto económico de 465 millones y 13.213 empleos temporales

El Mobile World Congress (MWC) 2017 contará entre sus ponentes con el consejero delegado de Netflix, Reed Hastings, y el fundador de Niantic --empresa creadora de Pokemon Go, que ofrecerá contenidos específicos durante el evento--, John Hanke, en una edición que pretende volver a batir récord de asistentes superando los 101.000 de 2016, procedentes de 200 países.

El consejero delegado de GSMA --la asociación que agrupa la industria móvil mundial y que impulsa el evento--, John Hoffman, ha explicado en rueda de prensa que esta doceava edición en Barcelona contará con más de 2.200 expositores y más de 160 delegaciones institucionales, y calcula un impacto económico de 465 millones de euros y 13.213 empleos temporales.

Desde la primera edición en Barcelona en 2006, el impacto económico estimado es de 3.900 millones de euros y 101.000 empleos, ha señalado Hoffman, que ha destacado la creación de riqueza local del evento y ha incidido en que la Mobile World Capital Barcelona acerca a los ciudadanos los avances tecnológicos durante todo el año.

El responsable de Marketing de GSMA, Michael O'Hara, ha atribuido la ausencia como ponente del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, presente en las tres últimas ediciones, por "rotación", para renovar las conferencias, aunque ha añadido que les gustaría que vuelva en el futuro.

La edición 2017 del MWC, que lleva por lema 'Mobile: The Next Element', tendrá lugar en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona entre el 27 de febrero y el 2 de marzo, con actividades paralelas y el congreso para emprendedores 4 Years From Now (4YFN) en el recinto Montjuïc, evento que en su cuarta edición contará con 600 expositores y prevé 20.000 participantes.

El congreso abordará las novedades que puede aportar la tecnología a todos los ámbitos de la vida de las personas, y entre los ponentes y expositores volverán a estar presentes las principales firmas internacionales del sector.

También habrá una sesión sobre automoción en la que participarán representantes de Fórmula E --la F1 eléctrica, liderada por Alejandro Agag--, Roborace --F1 sin conductor-- y Otto --camiones sin conductor--, y entre el resto de conferenciantes del MWC también habrá un representante de la aplicación de mensajería instantánea Line.

PROGRAMAS ESPECÍFICOS

La edición 2017 también trae novedades respecto a iniciativas temáticas, como el Youth Mobile Festival (YoMo), actividad paralela con 65 actividades en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona y que tiene inscritos a 16.000 niños de Catalunya y el resto de España entre 10 y 16 años.

El objetivo es motivar a los jóvenes a seguir su educación y formación profesional en las disciplinas 'steam' --siglas en inglés para ciencia, tecnología, ingeniería, diseño y matemáticas--: "Los niños no gastan dinero ahora, pero son el futuro", ha apuntado Hoffman.

También tendrá lugar el programa Women for Tech para contribuir a que las mujeres ganen peso en la industria tecnológica: "El 21% de los asistentes de 2016 fueron mujeres, no hay suficiente. Queremos llegar al 25% en 2017", ha adelantado Hoffman, para avanzar hacia la paridad, que actualmente no existe en esta industria.

Dada la gran dimensión del congreso, otra novedad son las visitas guiadas para los asistentes organizadas por temas, como 5G, Internet de las Cosas, conectividad o comercio digital.

Además, la Innovation City se traslada al pabellón central de Fira Gran Via para ampliar espacio y expositores, y NEXTech, en el pabellón 8, incluirá espacios sobre el grafeno e Internet de las Cosas y "zonas de experiencia" que presentarán las últimas tendencias tecnológicas, así como diversos eventos con socios y sesiones educativas.

TRANSPORTE PÚBLICO

Preguntado por la planificación de transporte durante el MWC, Hoffman ha abogado por el uso "al máximo" del transporte público por parte de los asistentes, tanto para acudir a la feria como para sus actividades de ocio.

Sobre la posibilidad de que se repitiesen huelgas de transporte público como las de la edición de 2016, ha expuesto que desde la organización del congreso no participan en conflictos laborales, pero ha aseverado: "Arreglad lo que haga falta", confiando en que cualquier discrepancia entre empresa y sindicatos se resuelva con un acuerdo amistoso.