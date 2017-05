BBVA Bancomer dice que las tecnológicas deben actuar ordenadamente sin problemas para el sistema bancario

Etiquetas

El director de Desarrollo de Negocio de BBVA Bancomer, Hugo Nájera, ha afirmado que las compañías tecnológicas que operan en servicios financieros deben funcionar "de forma ordenada y sin generar problemas al sistema financiero".

Así lo ha señalado durante la apertura del Seminario de Regulación organizado por BBVA y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Ciudad de México, que reúne a reguladores en América Latina y en el que se analiza cómo aplicar y regular la innovación en los servicios bancarios del futuro.

En opinión de Nájera, es necesario revisar la propuesta de valor de la banca, porque la competencia ya no es con otros bancos, sino con 'players' tecnológicos, que tienen muchas capacidades y no se rigen por ninguna normativa. "Tenemos que ver que el sistema financiero pueda competir en esos términos", ha añadido.

El directivo de BBVA Bancomer ha destacado durante su intervención el potencial de las tecnologías disruptivas y la necesidad de utilizarlas "de manera segura, bajo el paraguas de la regulación". En este sentido, ha destacado el papel fundamental del 'cloud computing' en los servicios bancarios del futuro.

"Si la industria financiera no puede usar la nube, entonces no será capaz de utilizar los algoritmos ni la inteligencia artificial, lo que significa que una gran parte de la propuesta de valor para ayudar a los clientes a tomar mejores decisiones financieras no será posible y los algoritmos no podrán aprender", ha apuntado.

Para Nájera, la ampliación de canales para los clientes ha sido muy positiva, ya que el consumidor se ha ido acostumbrando a operar y a "sumar" canales para interactuar con su banco (oficinas, cajeros automáticos, banca por internet o banca móvil).

Concretamente, en su opinión la banca móvil es la que ha generado la verdadera revolución de los servicios financieros por la gran cantidad de datos que proporciona. "La tecnología nos ha vuelto adictos al dispositivo móvil, conectados todo el día y cada vez más exigentes: nos ha dado el poder, nos gusta poder hacer nuestras propias cosas y tomar mejores decisiones", ha indicado.

Por su parte, el responsable global de Customer Solutions de BBVA, Derek White, ha apuntado que la interacción del cliente con su dinero "se realiza cada vez más a través de la tecnología, hacia el mundo digital" y ha señalado que la entidad tiene ya países en los que las ventas digitales superan el 40% del total.

En su opinión, el cambio tecnológico llegará más allá, ya que, según estima, en 2020 el 30% de todas las búsquedas se realizará por medio de la voz ('hands free').