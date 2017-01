El Barça desea implantar de inmediato el videoarbitraje para "mejorar el fútbol y LaLiga"

Etiquetas

El portavoz de la junta directiva del FC Barcelona, Josep Vives, ha dejado claro este lunes que la voluntad del club blaugrana es la de implantar ayudas tecnológicas como el videoarbitraje "de forma inmediata" para ayudar al árbitro en su "muy difícil" tarea, aunque ha manifestado que no se debe únicamente al gol legal que no les dieron en el Benito Villamarín ante el Betis (1-1) este domingo sino que es para "mejorar el producto, el fútbol y LaLiga".

"El deseo es que esto se pueda implantar lo más rápido posible, si puede ser la temporada que viene mejor que bien. Pero no está en nuestras manos, pues lo haríamos de forma inmediata. ¿Los plazos? La palabra la tendrá la LaLiga y la RFEF", comentó Vives en rueda de prensa respecto al videoarbitraje.

Con el deseo de "hacer un análisis con calma y serenidad" de cara a ayudar al colectivo arbitral, el club ya ha puesto en manos de las instituciones el implantar cuanto antes estas ayudas tecnológicas. "Queremos que los árbitros lo hagan lo mejor posible, que se minimice el error y ayudarles e implantar novedades tecnológicas", recalcó.

Además, puso como ejemplo positivo el 'ojo de halcón' del tenis. "Mientras en el estadio (Villamarín) nadie, ni asistente ni árbitro, vio entrar el balón en Australia se decidió la final del Open de Australia con el 'ojo de halcón'. Al mismo tiempo. Por lo demás, el club no puede hacer ningún juicio de intención, sería una injusticia", comentó.

"Tenemos una propuesta sobre la mesa que compartimos, tenemos que hablar y ver los plazos, y ver cuál es la respuesta. La petición la tienen, pero estamos en el estadio de ponerlo sobre la mesa y hablarlo. Esta inquietud no solo es del Barcelona, es compartido por otros clubes", avisó el portavoz.

De todo modos, dejó claro que esta voluntad no viene de ahora, por haberse visto perjudicado el equipo por ese gol fantasma que entró y no fue concedido. "Creemos que se debe hacer, ya no sólo por lo que pasó el domingo, que lo alimentó. No lo decimos sólo por una portería, lo diríamos igual si hubiera pasado en la otra portería. No queremos ninguna ventaja para nosotros, sino mejorar la situación. Es LaLiga quien tiene la responsabilidad y debe explicarlo", argumentó.

"Si lo hacemos no será para favorecernos, sino para mejorar el producto de LaLiga y para ayudar al trabajo difícil de los árbitros. Entendemos que habrá espacio para el diálogo y ver si se puede implantar en el plazo más corto posible", concluyó al respecto.