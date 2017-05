Empresas de 40 países se darán cita en la Open EUREKA Innovation Week 2017, que empieza el próximo lunes en Barcelona

Etiquetas

Alrededor de mil empresas procedentes de 40 países (todos los países de la UE, Corea del Sur, Canadá, Sudáfrica, Chile y Argentina) participarán en la Open EUREKA Innovarion Week 2017, evento sobre cooperación tecnológica internacional cercana al mercado que este año se celebra en España. La iniciativa tendrá lugar del 15 al 19 de mayo en el Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona (CCIB).

El evento, que está organizado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), organismo dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, también constituye el principal acto de promoción de la actual presidencia española de la red EUREKA, que España ostenta hasta junio de 2017.

EUREKA es una red intergubernamental financiada con fondos públicos, con la participación de más de 40 países. El objetivo de EUREKA es mejorar la competitividad europea mediante el fomento de la iniciativa empresarial basada en la innovación en Europa, entre la industria pequeña y grande, institutos de investigación y universidades.

Durante cinco días, se celebrarán sesiones de B2B y 'matchmaking', talleres formativos para conectar empresas con inversores internacionales, se presentarán los Premios EUREKA a los proyectos más innovadores del año y se difundirá el valor que la cooperación tecnológica está teniendo en la sociedad, centrando el debate en las siguientes áreas tecnológicas: Tecnología Verde, Sociedad Digital y TICs, Bioeconomía, Salud y Biomedicina, Industria 4.0, Nuevos Materiales y Transporte e Infraestructuras Inteligentes.

Destinado a empresas, universidades y centros tecnológicos y de investigación, esta iniciativa constituye una oportunidad para establecer contactos estratégicos, encontrar socios en otros países con los que desarrollar proyectos conjuntos, contactar con inversores internacionales y obtener información de primera mano sobre las tecnologías del futuro. La participación en la Open EUREKA Innovation Week es gratuita y para todos los públicos.

LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS, LAS TERCERAS MÁS ACTIVAS

El acto de inauguración será el 16 de mayo a las 09.00 horas. Estarán presentes el consejero de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de Cataluña, Jordi Baiget; el secretario general de Ciencia e Innovación y presidente del CDTI, Juan María Vázquez; el director general del CDTI, Francisco Marín; el vicepresidente ejecutivo de Corfo, agencia del gobierno de Chile para el apoyo de la innovación y el emprendimiento, Eduardo Bitran; y el presidente del Korea Institute for the Advancement of Technology (KIAT), Jae Hoon Chung.

Posteriormente, se producirá un debate sobre 'Las claves de la transformación digital, la innovación y la presencia de las nuevas tecnologías en la sociedad y entorno laboral'.

Las cifras sitúan a España como la tercera potencia en EUREKA, con más de 1.000 proyectos aprobados desde 2001 y con inversiones superiores a los 1.300 millones de euros. EUREKA dispone de diferentes herramientas con el fin de cubrir las necesidades particulares de las pymes, grandes empresas, universidades o centros de investigación. Así, dispone de los Proyectos de Red, el programa Eurostars, el programa de formación y de acceso a inversores para empresas de reciente creación Einnovest; y los clústeres y los paraguas en sectores estratégicos para el futuro de la sociedad (TICs, Nanoelectrónica, Sistemas Intensivos en Software, etc.).