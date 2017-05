FUNDACIÓN ONCE EXPONE DESDE HOY EN BARCELONA UNA CASA INTELIGENTE, ACCESIBLE Y SOSTENIBLE

Etiquetas

- Coincidiendo con la feria Barcelona Building Construmat. Fundación ONCE expondrá en la feria Barcelona Building Construmat, que se celebra desde hoy hasta el 26 de mayo en la Ciudad Condal, la casa inteligente, accesible y sostenible que está recorriendo toda España, en colaboración con el Real Patronato de la Discapacidad. La vivienda, de más de 100 metros cuadrados, podrá visitarse en Construmat hasta el próximo viernes.Durante el recorrido inaugural del salón, este martes entre las 17.00 y 18.30 horas, visitará la casa accesible de Fundación ONCE Meritxell Borràs, consejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda de la Generalitat.También estarán presentes David Zanoletty, jefe del Departamento de Tecnología Accesible e I+D de Fundación ONCE; Xavier Grau, delegado territorial de la ONCE en Cataluña, y Enric Botí, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Cataluña.Entre los avances que pueden observar los usuarios que se acerquen a verla figuran alfombras con detección de presencia; balizas 'Beepcons', desarrolladas por ILUNION, que están especialmente diseñadas para facilitar a las personas con discapacidad visual la identificación y localización de los objetos cercanos; la nueva Smart TV de Samsung, que ha recibido el premio CES 2016 Best of Innovation en la categoría de tecnología accesible; un secador corporal; un armario de almacenaje motorizado; una cocina con encimera regulable, o una mirilla digital.La estancia está pensada para que la visiten profesionales del sector de la edificación, escuelas de diseño industrial, empresas relacionadas con la construcción, el urbanismo, la accesibilidad y la domótica, administraciones públicas, asociaciones de personas con discapacidad y sociedad en general. La casa, que cuenta con más de un centenar de soluciones tecnológicas, muestra a sus visitantes las posibilidades de construcción y dotación de mobiliario en una vivienda inteligente, accesible y sostenible, al tiempo que ofrece soluciones técnicas y tecnológicas a problemas de accesibilidad. Dotada de salón, cocina/comedor, dormitorio, baño y hall de entrada, la vivienda se ha concebido bajo los criterios de confort, adaptación a las necesidades de sus habitantes, facilidad de uso, seguridad, sostenibilidad y estética.