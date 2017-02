FUNDACIÓN ONCE APUESTA POR LA ROBÓTICA COMO “HERRAMIENTA FUNDAMENTAL” PARA DERRIBAR BARRERAS

Etiquetas

- En la segunda edición de Global Robot Expo, feria internacional de robótica y tecnologías afines que se celebra en Madrid hasta el sábado. Teresa Palahí, secretaria general de Fundación ONCE, destacó este jueves la apuesta que hace su entidad por la robótica, “esencial” para lograr que sea un tipo de tecnología accesible para todos y para que pueda convertirse en una “herramienta fundamental” para la eliminación de barreras, tanto físicas como de la comunicación, “aún frecuentes en la sociedad”.Palahí hizo estas consideraciones en la inauguración de la segunda edición de Global Robot Expo, una feria internacional de robótica y tecnologías afines que tiene lugar en Madrid desde este jueves hasta el próximo sábado, 4 de febrero.Fundación ONCE intervino en la apertura de la jornada en tanto que patrocinadora del evento, junto a Altran, Philips Lighting, Tharsus Group Ferrovial y Accenture, organizaciones comprometidas con el desarrollo de la robótica y la tecnología al servicio de la mejora de la calidad de vida de las personas mayores o con discapacidad.En su primer día, la feria centra las conferencias en el ámbito de la robótica industrial y profesional, de forma que Arturo Baronceli, de Comau, aludió a nuevos conceptos que facilitan el desarrollo de la robótica cooperativa en casos en los que se requieren altas cargas útiles, alcances largos y alta productividad. Por su parte, Jonathan Evans, de Global UTM Association (Gutma), basó su ponencia en el impacto que tienen estas tecnologías en el negocio de sistemas aéreos no tripulados de gestión de tráfico, mientras que Dave Swan, director técnico de la empresa británica de robótica Tharsus Group, aludió al gasto energético y a cómo evitarlo creando redes colaborativas. Además, la jornada, que concluirá con un Business Forum sobre las inversiones en el ámbito de la robótica, analizará cómo será la próxima generación de agresividad y manipulación para futuros robots de servicio, de la mano de Rich Walker, de Shadow Robot Company.