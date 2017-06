ONCE, SU FUNDACIÓN E ILUNION, EN EL FORO GREENCITIES QUE SE CELEBRA EN MÁLAGA

Etiquetas

- Presentan las innovaciones tecnológicas que hacen de los entornos urbanos unos espacios inclusivos. ONCE, su Fundación y su grupo de empresas ILUNION, participan desde este miércoles en Málaga en el Octavo Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana Greencities, un encuentro en el que pondrán en valor el concepto de Smart Human Cities y en el que presentarán las innovaciones tecnológicas que hacen de los entornos urbanos espacios inclusivos.El Foro, que se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, cuenta con la participación, en representación de Fundación ONCE, de Lourdes González Perea, responsable de Desarrollo de Negocio y Conocimiento de ILUNION Tecnología y Accesibilidad, en una mesa redonda sobre ‘Rehabilitación y Urbanismo Sostenible’.El encuentro incluye un estand en el que ONCE, Fundación ONCE e ILUNION exponen distintas innovaciones tecnológicas. Así, quienes se acerquen al congreso de Greencities podrán conocer de primera mano herramientas como los Beepcons, el semáforo Passblue y el primer coche eléctrico adaptado para personas con discapacidad. Los Beepcons son balizas inteligentes de guiado en interiores diseñadas para ofrecer, especialmente a las personas ciegas y con discapacidad visual, la identificación y localización de objetos cercanos facilitándoles, de forma sonora, a través del teléfono móvil, la información que precisan. El semáforo acústico a demanda de ILUNION, Passblue, permite a las personas con discapacidad visual cruzar los pasos de peatón de forma segura. Se activa mediante un pequeño mando a distancia o el bluetooth del teléfono móvil y siempre cuando el usuario con discapacidad visual lo necesita, lo que evita sonidos innecesarios cuando la función acústica no es requerida por ninguna otra persona.También se podrá observar el primer coche eléctrico de España que ha podido ser adaptado para personas con movilidad reducida, gracias a la pericia de los profesionales de ILUNION Adaptación de Vehículos, perteneciente al grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fundación. Se trata de un Nissan eNV200. Los Beepcons y el dispositivo Passblue han sido desarrollados por ILUNION Tecnología y Accesibilidad, mientras que el coche eléctrico para personas con movilidad reducida ha sido adaptado por ILUNION Adaptación de Vehículos. Además, ILUNION Facility Services informará en esta feria de los servicios que presta a ayuntamientos e instituciones.