PALLETE LAMENTA QUE NO HAYA NINGUNA COMPAÑÍA EUROPEA ENTRE LAS 10 MÁS INVOVADORAS

- Asegura que quien no sea capaz de transformarse lo tendrá muy complicado para sobrevivir. El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, lamentó este lunes que no haya ninguna compañía europea entre las 10 más innovadoras, la mayoría de ellas empresas norteamericanas o asiáticas.Así lo indicó hoy durante su intervención en la jornada 'Europa y España ante la transformación digital', organizada por la Fundación ESYS, donde informó que la lista de las empresas más innovadoras está encabezada por Apple, seguida de Google, Tesla, Microsoft, Amazon, Netflix, Samsung, Toyota, Facebook e IBM. En este sentido, Pallete recordó que hace 10 años la innovación “surgía también en Europa” y añadió que “parece que se ha globalizado todo menos la innovación, que empieza a ocurrir en sitios fuera de Europa”. Por ello, indicó que “es un problema que tenemos que atacar”, porque la innovación “tiene la capacidad de adaptar todo el mundo que viene a la realidad diaria y no es lógico que Europa no esté ahí”.El responsable de Telefónica sugirió una serie de motivos para haber llegado a esta situación, como que “estamos destinando el dinero a los sitios donde no se está generando la innovación y, como continente, deberíamos enfocar esos recursos”.Por ello, recalcó el mensaje de que “algo está pasando en la innovación y de que algo no estamos haciendo bien en Europa, por lo que algo deberíamos cambiar, porque no hay ningún sector que sea inmune a lo que está ocurriendo”.Álvarez-Pallete continuó asegurando que “está cambiando todo y ninguna compañía tiene garantizada su supervivencia”. A este respecto, apuntó que el 52% de las compañías que estaban en el índice de S&P en 2000 ya no existen, porque si bien la vida media de las empresas en 1955 era de 61 años, hoy en día es de 17 años.“La disrupción es de tal magnitud que la tecnología hace que muchas empresas que no sepan avanzar tengan un problema de supervivencia”, aseveró.Por ello, aseguró que las empresas que no sean capaces de transformarse “lo van a tener muy complicado”. “Transformarse o innovar no es un tema de un aceleramiento adicional de ingresos, sino que es un tema de supervivencia”, subrayó.Pallete comentó que esta situación no implica solo a las empresas, sino que afecta a cualquier ámbito de la vida, “porque todo es susceptible de ser transformado por la tecnología, lo que está produciendo una simetría en valoración”. “Así, Airbnb vale mucho más que cualquier cadena hotelera sin tener ninguna habitación, Netflix vale más que cualquier productora tradicional de contenidos sin generar ninguna serie y Uber vale más que General Motors sin tener ningún coche”, apuntó el responsable de la operadora.A este respecto, explicó que se ha producido un cambio “brutal” en el ranking de las compañías más grandes del mundo, de forma que mientras en 2006 solo la tercera de ellas era tecnológica (Microsoft), en junio de 2017 las cinco compañías con mayor capitalización bursátil son plataformas tecnológicas (Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon y Facebook).