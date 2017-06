El PTS anima a las pymes a presentar proyectos innovadores dentro del programa europeo 'ACTTiVAte'

Etiquetas

La Fundación Parque Tecnológico de la Salud (PTS) de Granada participa en la convocatoria de proyectos de innovación en el marco del proyecto 'ACTTiVAte', financiado a través del programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea.

Según ha informado el propio PTS en un comunicado, el proyecto tiene como objetivo principal apoyar la innovación en pymes y fomentar la reindustrialización inteligente en el territorio UE, facilitando la aparición de nuevas cadenas de valor intersectoriales y transfronterizas que resulten de la traslación de tecnologías avanzadas entre determinados sectores con fuertes sinergias, como son aeroespacial, agroindustrial, salud y TIC. Para ello, 'ACTTiVAte' contempla dos tipos de apoyo a pymes innovadoras.

Por una parte, la financiación directa de proyectos innovadores, que serán seleccionados mediante una evaluación que tendrá en cuenta la excelencia técnica y viabilidad; el potencial para crear nuevas cadenas de valor, y el impacto socioeconómico regional de la solución propuesta.

Los proyectos seleccionados recibirán hasta 46.000 euros para alcanzar objetivos como diseñar un plan estratégico de comercialización de la tecnología (6.000 euros) y desarrollar una 'prueba de concepto' (hasta 40.000 euros).

Asimismo, hay otras acciones de apoyo a las pymes seleccionadas como el acceso a 'brokerage events', servicios de innovación, plataformas de colaboración abiertas, capacitación para la participación en rondas de inversores, reuniones comerciales bilaterales, programas de movilidad, 'mentoring' y 'coaching', entre otras modalidades.

La Fundación PTS es socio, como clúster especializado en salud, del proyecto 'ACTTiVAte', que desarrolla el programa 'Pan-European Clusters for Tecnology Tranfer and new VAlue chains', del que pueden beneficiarse pymes altamente innovadoras de Portugal, Holanda, Irlanda, Polonia y España, y que pertenezcan a las cadenas de valor de los sectores aeroespacial, agroindustrial, salud y TIC.

El plazo de apertura de la convocatoria está abierto y la fecha límite de envío de propuestas es el 5 de septiembre. Asimismo, las pymes que deseen acceder a esta convocatoria pueden obtener más información en la web 'www.acttivate.eu'.