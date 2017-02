Santa Cruz de Tenerife analiza los desafíos de la ciberseguridad en el congreso 'Hackron'

Etiquetas

Santa Cruz de Tenerife será sede del congreso 'Hackron IV' los próximos 16 y 17 de febrero, en el que reputados expertos nacionales e internacionales analizarán los principales desafíos en materia de ciberseguridad.

El encuentro constituye, además, una herramienta de formación y de intercambio de experiencias en eta disciplina, imprescindible para la puesta al día de los inscritos.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, acompañado de la concejal de Organización, Tecnología, Participación Ciudadana e Igualdad, Marisa Zamora, y de uno de los promotores del congreso, Igor Lukic, presentaron este lunes los detalles del encuentro.

Bermúdez subrayó que para Santa Cruz es un lujo albergar un congreso de las características de 'Hackron', "en el que se abordarán temas que están de absoluta y rabiosa actualidad, como los ataques cibernéticos".

El regidor explicó, a este respecto, que en materia de seguridad hay dos retos fundamentales, el terrorismo yihadista y la seguridad informática.

"Sobre este segundo asunto, es vital estar permanentemente actualizados para hacer frente a ataques que pueden comprometer a servidores, empresas e, incluso países", destacó.

El alcalde aseguró, además, que la celebración de 'Hackron' va en sintonía con la línea de "convertir Santa Cruz en un lugar de referencia para la celebración de congresos, encuentros y seminarios de alcance nacional e internacional, para lo que la ciudad cuenta con la infraestructuras y la capacidad alojativa precisas".

Zamora, por su parte, subrayó que el congreso pondrá el nombre de la ciudad en primera línea en materia de seguridad informática, "un asunto que afecta a todos y al que cada vez estamos más expuestos en nuestra vida diaria".

La concejal añadió, en ese sentido, que los 'hackers' son expertos en seguridad informática, cuyo trabajo permite detectar y hacer frente a las vulnerabilidades de los sistemas.

Igor Lukic subrayó la vertiente formativa del congreso, que permite la actualización de conocimientos por parte de los inscritos, y destacó que cada vez son más los jóvenes que apuestan por la especialización en la ciberseguridad.

Lukic repasó la agenda del congreso y destacó el alto nivel de los ponentes que asistirán a las dos jornadas, información que se puede encontrar en la web www.hackron.com.

CAPTAR TALENTOS

Los creadores de 'Hackron', Igor Lukic, Cecilio Sanz y Deepack Daswani, pretenden fomentar --a nivel particular y empresarial-- el interés por la seguridad informática, un aspecto que cada día cobra mayor importancia en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Además, se pone en valor la tarea de los profesionales que se dedican a este campo, puesto que pueden presentar sus últimas innovaciones y captar talentos.

Hackron está abierto a la participación de 'hackers', expertos en seguridad informática, Fuerzas y Cuerpos del Estado, organismos públicos o amantes de las TIC.

Durante el encuentro se abordarán asuntos como el cibercrimen, técnicas de pentesting, respuesta de incidentes, hacking, estrategias de ciberseguridad o investigaciones tecnológicas.

Los organizadores también anuncian la presencia de "artistas" con mentes inquietas y científicos que desafían lo imposible.

El Ayuntamiento colabora con el Congreso en función de su compromiso con el fomento de actividades relacionadas con la innovación tecnológica en el municipio y de la colaboración entre la iniciativa pública y privada para el desarrollo de programas de base tecnológicos.

UN DESAFÍO DESDE EL AYUNTAMIENTO

Una de las señas de identidad de 'Hackron' es la organización, en cada edición, de un reto relacionado con el campo de la ciberseguridad, que despierte el interés y creatividad de los asistentes, a la vez que sirva como herramienta de formación y de puesta en práctica del conocimiento adquirido.

En esta ocasión, el reto ha sido diseñado por el Ayuntamiento de Santa Cruz y consistirá en desafiar a los participantes a atacar y encontrar las vulnerabilidades de un servidor que replicará las infraestructuras tecnológicas de un Centro de Proceso de Datos (CPD).

En las dos primeras ediciones, el reto consistió en la toma de control de un dron, para hacerlo despegar desde el escenario donde estaba ubicado y ejecutar una serie de maniobras, y en las últimas ediciones se dan pistas para poder 'hackear' una máquina.

Esta iniciativa municipal es pionera en las islas pero habitual en el caso de grandes corporaciones tecnológicas, como Facebook, Twitter o Google, que incentivan la búsqueda de vulnerabilidades para sus sistemas, precisamente como método para perfeccionarlos.

En este caso, 'Hackron' entregará un premio económico para la persona que logre pasar el reto.

DESARROLLO DE LAS JORNADAS

La agenda del congreso comenzará el día 16 con la presentación del reto, que tiene carácter abierto y opcional para los participantes. A través de una mesa redonda y de espacios informales se tratará de orientarlos hacia el camino correcto

La primera charla tendrá lugar a las 10.00 horas y será impartida por Pedro Candel, más conocido en el mundillo por 'Sauron', una referencia en el mundo de la ciberseguridad y experto en romper códigos de aplicaciones y adaptarlas a sus necesidades en cada momento.

La charla estará enfocará desde un punto de vista atacante: enseñar cómo se comportan los atacantes o ciberdelincuentes. Los asistentes aprenderán cuáles son sus técnicas y movimientos para poder defenderse posteriormente.

Este mismo día 16 también participarán Juan Manuel Fernández Torres, profesional de la 'vieja escuela' del mundo del 'hacking' procedente de la empresa 'Tarlogic' con una charla denominada 'El Red Team siempre gana'; Miroslav Stampar, empleado de ciberseguridad para el gobierno de Croacia y creador una herramienta de 'hacking' denominada 'Sqlmap' una de las más utilizadas a nivel mundial, o Nur Pulad que viene de Fortinet para hablar de 'Security Fabric', un nuevo producto de seguridad integral.

En sesión de tarde está prevista la presencia, entre otros, de Juan Garrido Caballero, experto en respuesta de incidentes de ciberseguridad desde el punto de vista de Microsoft y que por sexto año consecutivo ha sido designado como Microsoft Most Valuable professional (MVP), certificación con la que Microsoft destaca a expertos en su tecnología.

COPIAS DE SEGURIDAD DEL CEREBRO

La segunda jornada del Congreso arranca con Chema Alonso, que hablará sobre la nueva plataforma de Telefónica y el Big Data, y de cómo están utilizando los datos que se generan en la operadora para utilizarlos con fines de inteligencia, y cómo aprovechar todo ese conocimiento para plasmarlo en aplicaciones útiles de la nueva tecnología.

Este día participarán también entre otros, Alberto Ruiz Rodas, de Sophos, con la charla 'No le abras tu puerta-Prevención de Ingeniería Social', y el comandante de la Guardia Civil Oscar de la Cruz, que hablará de 'No way, carding doesn't pay', es decir, de las operaciones en las que ha intervenido sobre el fraude bancario, fraude de tarjetas de crédito, y las consecuencias que conllevan.

El congreso se clausurará con la ponencia 'Hacking human brains', a cargo del neurocientífico Russel Hanson, que hablará sobre la posibilidad de 'hackear' cerebros humanos.

Hanson desarrolla a través de su empresa www.brainsbackup.com un proyecto que permite realizar copias de seguridad íntegras del cerebro para que esa copia de seguridad se pueda en un futuro trasplantar en otro cerebro, manipular digitalmente la memoria, acceder a ciertos campos de la memoria para incluso recrear esa memoria visualmente y poder reproducirla como si fuese casi un vídeo.