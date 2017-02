(VÍDEO) CONGRESO PP. DEL CASTILLO DESACONSEJA RECHAZAR LA GESTACIÓN SUBROGADA "POR DEFINICIÓN" Y APLAUDIRLA "POR FRIVOLIDAD"

Etiquetas

- Las imágenes y declaraciones de esta información pueden ser utilizadas por los abonados descargándolas desde: . La eurodiputada del PP y exministra de Educación Pilar del Castillo apuntó este viernes que "no hay que tener en principio una actitud negativa por definición" contra posibilidades tecnológicas como la gestación subrogada pero tampoco una actitud "positiva por frivolidad", por lo que hay que debatirla con "la templanza de no precipitarse".Del Castillo se pronunció así, en una entrevista en Servimedia, por uno de los temas que se debatirán en el Congreso Nacional del PP, producto de una enmienda que muy probablemente llegue viva al plenario."Son temas que hay que debatir. Me gustaría tener un debate. Sería precipitado por mi parte pronunciarme", contestó en principio, para acto seguido concretar: "Hay nuevas vías que se abren siempre y no hay que tener en principio una actitud negativa por definición ni positiva por frivolidad. Hay que tener la templanza de no precipitarse. Es un debate que en España está muy abierto todavía". La eurodiputada reclamó en este sentido "atender a la complejidad que conlleva, las derivadas" de la gestación subrogada, porque "es un tema de suficiente calado para que tengamos que debatirlo" y "no hacerlo deprisa".