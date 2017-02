Space X quiere lanzar cohetes cada 2 o 3 semanas con su nueva base

Etiquetas

Space X planea lanzar sus cohetes Falcon 9 cada dos o tres semanas, una vez que una nueva plataforma de lanzamiento sea puesta en servicio en Florida la próxima semana.

El ambicioso plan se produce sólo cinco meses después de que un cohete de la compañía estallara en llamas en la plataforma de lanzamiento en el sitio de lanzamiento original de la compañía en Florida. SpaceX, controlada por el multimillonario Elon Musk, sólo ha lanzado un cohete desde entonces, a mediados de enero.

"Debemos lanzar cada dos o tres semanas", dijo la presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, a Reuters en una entrevista.

SpaceX se estaba acercando a ese ritmo el año pasado, antes del accidente del 1 de septiembre, que ocurrió durante una prueba anterior al vuelo de rutina. La explosión destruyó un satélite israelí de 200 millones de dólares y dañó fuertemente la plataforma de lanzamiento.

Shotwell dijo que las reparaciones a la plataforma de lanzamiento en la Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral, que aún están en marcha, deberían costar "menos de la mitad" de una nueva plataforma de lanzamiento, la cual dice que cuesta unos 100 millones de dólares. La nueva plataforma de lanzamiento está en el Centro Espacial Kennedy de la NASA, justo al norte del sitio de Cabo Cañaveral.

SpaceX también está modificando los motores del cohete para aumentar el rendimiento y resolver posibles problemas de seguridad, dijo Shotwell.

La compañía planea cambiar el diseño de la 'turbobomba' del Falcon 9 - que proporciona propulsión a los motores del cohete - para eliminar las grietas que han suscitado preocupación de la NASA y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

La NASA ha contratado a SpaceX para transportar a los astronautas desde y hacia la Estación Espacial Internacional a partir de finales de 2018. Shotwell dijo que las nuevas turbobombas serán instaladas antes de los primeros vuelos de prueba no tripulados del taxi espacial comercial, programado para noviembre.

SpaceX es una de las dos compañías certificadas para pilotar los satélites militares y de seguridad nacional de la Fuerza Aérea, juno a la United Launch Alliance, una asociación de Boeing Co y Lockheed Martin Corp.

"Para nosotros, la preocupación no fueron las grietas, pero ¿crecen con el tiempo? ¿Estas grietas causarían un fallo de vuelo? ", dijo Shotwell. "Creo que la NASA está acostumbrada a motores que no son tan robustos, así que no quieren grietas en la maquinaria turbo".

SpaceX descubrió dos tipos de grietas durante pruebas de tierra de sus motores Merlin en 2015, dijo Shotwell. Las grietas no estaban relacionadas con la explosión de la plataforma de lanzamiento del 1 de septiembre.

Para solucionar el problema de la grieta más grave, la compañía ideó una solución de software y luego rediseñó la rueda de la turbina, dijo Shotwell. La primera de las turbinas rediseñadas voló en julio de 2016.

Un segundo grupo de grietas en las soldaduras y los sudarios no son una preocupación para el vuelo, pero la NASA y la Fuerza Aérea han pedido un rediseño, dijo Shotwell.

SpaceX tiene una acumulación de más de 70 misiones, por un valor de más de 10.000 millones de dólares. Ha volado con éxito 27 de 29 veces desde el debut del Falcon 9 en 2010.

La compañía voló ocho misiones en 2016 antes de que el accidente de septiembre interrumpiera los lanzamientos. El cohete volvió a volar el mes pasado, volando desde un segundo sitio de lanzamiento en California, que sólo se usa para satélites que se dirigen a órbitas polares o de alta inclinación. Un cuarto sitio de lanzamiento en Texas está en construcción.