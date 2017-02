Las exhibiciones, concursos y talleres de drones y robots ponen el broche final a Global Robot Expo 2017

Etiquetas

La tercera y última jornada de Global Robot Expo 2017 abrió el sábado sus puertas al público en general, quienes pudieron ver la cara más lúdica para delicia de los más pequeños (y no tan pequeños) de la casa.

Así, durante toda la mañana se realizaron distintos talleres educativos a cargo de las empresas SPC-MAKEBLOCK, DROIDE COMUNIDAD y CAMP TECNOLÓGICO, en los que los chicos pudieron aprender los principios básicos de la programación y la robótica a través del juego.

Una de las atracciones del día fue la celebración del 'Madrid Drone Film Festival', el primer festival de cortometrajes realizados con drones que se hace en España. De los 31 trabajos presentados, finalmente fue elegido ganador el corto de Arnan Espejo, 'Take a breath of the moment'.

El jurado del concurso contó con Skytango, Drone Nodes y Air Shephed como mediapartners y estuvo formado por el director de Barcelona Televisió, Sergi Vicente; el Área Manager de GR-EX, Miguel Ladrón de Gegama; el fundador del London Drone Film Festival, Owen James, y el jefe de Contenido e Innovación de Negocio en Tarkinia, Paco Asensi.

Otro de los concursos centrales del día fue 'El Challenge' lanzado por Ferrovial, sponsor de Global Robot Expo, y organizado por Ennomotive. Ha consistido en el desarrollo de un pequeño prototipo robótico (tipo Arduino o similar) sensorizado con tecnología del Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés) para un futuro transporte autónomo de materiales en grandes obras.

El viernes tuvo lugar la ronda de clasificación entre los 10 equipos elegidos para participar en esta competición y, tras la decisión del jurado, el equipo de la EASV de Dinamarca compuesto por Isaura Almar y Michael Dukes se alzó como ganador. El segundo premio fue para Eduardo Cáceres, ingeniero en electrónica industrial y automática de la Universidad de Valladolid, y el tercer premio para el equipo de la Asociación de Robótica de la Universidad Carlos III: Victor Diaz, Ignacio Montesino, Juan G. Víctores y David Estévez.

UN PILOTO DE DRONES DE 9 AÑOS ENTRE LOS 6 MEJORES DE ESPAÑA

Una gran parte de los 8.000 metros cuadrados del Pabellón de Cristal de la Casa de Campo de Madrid donde se ha celebrado esta segunda edición de Global Robot Expo estuvo destinada a los drones. No sólo están las empresas más importantes del sector sino que, además, se ha llevado a cabo el denominado 'Drone Racing Competicion', en el que han participado los seis mejores pilotos nacionales.

El más famoso de todos ellos, por su corta edad, es Alex, de tan sólo 9 años. Pese a su juventud, ha demostrado que es capaz de batirse con pilotos que casi le cuatriplican en edad, como Dani Pacha, 'El Verde', 'Mr. Zitus' y los hermanos Miguel y Adri L.H. Tanto, que ha resultado el ganador de esta competición.

WORLD ROBOT OLYMPIAD

Por otro lado, la asociación más grande a nivel mundial de competición de robótica, con más de 20.000 equipos en todo el mundo, World Robot Olympiad, estuvo también este sábado por primera vez en Madrid con distintas competiciones.

Así, organizó cinco pruebas diferentes utilizando LEGO MINDSTORMS como plataforma: una de velocidad, otra de relevos, otra de habilidad siguiendo líneas, de obstáculos y, por último, de lucha de 'sumobots'.