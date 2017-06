La innovación tecnológica y la industria 4.0 española reciben un impulso de manos del CDTI

Etiquetas

La incorporación de las nuevas tecnologías, desde el 'cloud' hasta la Realidad Virtual, es uno de los principales retos a los que se enfrenta la industria a nivel mundial, en lo que se conoce como cuarta revolución industrial o industria 4.0. El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha convocado este jueves la jornada 'Industria 4.0 y ecosistema de innovación', donde representantes de la industria privada y de las instituciones públicas han debatido sobre esta revolución tecnológica y sobre la necesidad de inversión pública y privada.

El CDTI es una institución pública que cumple 40 años este 2017 y que depende del Ministerio de Economía. Su misión es conceder ayudas públicas --con un fondo de cien millones de euros-- para financiar proyectos pioneros que introduzcan las nuevas tecnologías en el tejido industrial español. Su director general, Francisco Marín, ha participado en la conferencia, celebrada en Madrid, donde ha llevado a cabo la apertura y la clausura del acto.

La industria 4.0, protagonista del evento, es un término que se acuñó en Alemania y que consiste en transformar los procesos de fabricación con las nuevas tecnologías. Entre ellas se incluyen el uso del 'cloud', las redes sociales, la Realidad Virtual y las Inteligencias Artificiales en la industria.

Con las nuevas herramientas se consigue introducir la robótica y los procesos de fabricación aditiva a la industria, por ejemplo. Además, "gracias a la tecnología conectada se facilita también la comunicación con los usuarios", ha afirmado el vicepresidente del foro de Empresas Innovadoras, Luis Fernando Álvarez Gascón, en su intervención en el evento.

Esta cuarta revolución industrial no afecta solamente a la alta tecnología, sino que puede implantarse también en otros sectores como el primario. "Hemos visto casos de industrias del sector primario que gracias al apoyo del CDTI se han convertido en productores de tecnología incluso de alcance internacional", ha comentado el actual secretario general de Ciencia e Innovación, Juan María Vázquez.

Desde el panorama interno del sector, se reclama una mayor atención sobre el tema de la I+D+I. "En los últimos años, hemos visto cómo se habla más de innovación en España, pero no es suficiente. La innovación no ocupa el lugar que merece en el discurso político y no es un objetivo prioritario", denuncia Álvarez Gascón.

PROBLEMAS A LOS QUE SE ENFRENTA LA INDUSTRIA 4.0

Para el avance de la transformación digital, la industria española se encuentras con una serie de obstáculos, que Álvarez Gascón resume en dos: la separación entre universidad e industria privada en materia de innovación e investigación, y la falta de inversión pública, que considera insuficiente aunque recalca también la importancia de que se produzca también inversión procedente del sector privado.

LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA

Dada la importancia de la digitalización, el Ministerio de Economía español ha puesto en marcha una estrategia global con el objetivo de fomentar la llegada de la industria 4.0. Estos planes provienen en muchos casos de iniciativa pública, y en otros buscan establecer un marco de colaboración con el sector privado.

Con el objetivo de hacer saber a las empresas cuál es su nivel de innovación, el CDTI ha creado 'Hada', una herramienta de autodiagnóstico para los empresarios. Se trata de una encuesta de 68 preguntas que tiene como objetivo extraer un índice de madurez digital, con el que estandarizar este aspecto.

Además, el CDTI ha creado también dos programas de financiación para empresas. Una de ellas es 'Cien', una línea de financiación que ya fue anunciada en mayo y que distribuirá préstamos flexibles a diez años por un valor total de cien millones de euros. Esta iniciativa se completará también con la iniciativa Activa Industria, que se lanzará la próxima semana, según ha anunciado el director general de Industria y PYMES, Mario Buisán.