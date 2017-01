EXPLICAN CÓMO UNA ESPECIE DE AVE DIO LUGAR A OTRAS SEIS DEBIDO A CAMBIOS CLIMÁTICOS TRAS LA ÚLTIMA GLACIACIÓN

Etiquetas

Científicos del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) del CSIC han logrado describir cómo una especie de ave se diversificó en al menos SEIS linajes durante un período de tiempo extremadamente rápido (15.000 años), debido a los cambios climáticos tras la última glaciación.Publicado en la revista 'Molecular Ecology', el trabajo estudia dos especies de pájaros de pequeño tamaño que viven en el continente americano: los juncos de ojo oscuro (junco hyemalis) y los de ojo amarillo (junco phaeonotus). Los dos son gorriones de la familia Emberizidae, pero su evolución ha seguido caminos muy diferentes.Así, los primeros se diversificaron en al menos seis linajes diferentes desde Arizona hasta Alaska en solo 15.000 años, mientras los segundos apenas muestran diferencias tras cientos de miles de años de aislamiento geográfico en las montañas de México y Guatemala.Las poblaciones de junco de ojo oscuro lucen plumajes muy distintos en función de su distribución geográfica. Son grises con la espalda roja en Colorado, marrones con capucha negra en California y completamente grises en New Hampshire.Sin embargo, todas las diferentes poblaciones son capaces de reproducirse fácilmente y formar híbridos cuando entran en contacto. Según Borja Milá, investigador del MNCN, “los nuevos datos genómicos revelan que la razón es el reciente origen de los linajes, que a pesar de ser muy diferentes en color, todavía no han evolucionado tanto como para desarrollar barreras reproductivas definitivas”.Frente a esta rápida especiación (o formación de dos linajes evolutivos diferentes), las poblaciones de junco de ojo amarillo han permanecido aisladas en montañas de Centroamérica durante cientos de miles de años sin apenas diferenciarse en color y forma.“Los modelos evolutivos tradicionales enfatizan el papel del aislamiento geográfico durante periodos muy largos de tiempo como factor para que se generen nuevas especies”, indicó.Sin embargo, “nuestros datos sobre los juncos dicen otra cosa. Parece que la especiación se puede dar mucho más rápido de lo que se creía cuando la selección natural o sexual es fuerte", apunta, mientras que el aislamiento geográfico por sí solo resulta mucho menos efectivo en este grupo de aves.“Al recolonizar Norteamérica tras la última glaciación, las poblaciones de los juncos de ojo oscuro se tuvieron que adaptar a muchas condiciones distintas, mientras que los de ojo amarillo, que se quedaron en las estables montañas de Centroamérica, no tuvieron incentivos para cambiar”, detalla.“Las marcadas diferencias en patrón de coloración entre las poblaciones de junco de ojo oscuro, así como el aumento de las diferencias entre machos y hembras a medida que cambiamos de latitud, sugieren que la selección sexual también ha jugado un papel importante en el proceso de diversificación de este grupo", concluye el experto.