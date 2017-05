INVESTIGADORES INVITAN A HABLAR DE CIENCIA TOMANDO UNA CERVEZA

Etiquetas

- En el quinto festival Pint of Science, que comienza hoy. El festival Pint of Science ofrece desde hoy a los asistentes la oportunidad de conversar e intercambiar impresiones con investigadores tomando una cerveza.Ideada por un grupo de jóvenes investigadores en 2012, se trata de una plataforma pensada para que los ciudadanos puedan hablar sobre investigación “de forma relajada" con las personas que la llevan a cabo. "¿Y qué puede haber más distendido que hablar de ciencia tomando una cerveza en un bar?”, señalan sus organizadores.Las charlas tendrán lugar las tardes de hoy, mañana y el miércoles en 43 ciudades españolas y en 11 países y girarán en torno a los siguientes temas: 'Mente maravillosa' (neurociencias, psicología y psiquiatría); 'De los átomos a las galaxias' (química, física y astronomía); 'Nuestro cuerpo' (biología humana y salud ); 'Planeta Tierra' (ciencias de la tierra, evolución, zoología); 'Tech me out!' (tecnología y ordenadores), y 'Nuestra sociedad' (derecho, historia, política).