Más de cien personas participan en la videoconferencia con la base antártica desde el Acuario Fluvial

Más de cien personas han participado en la videoconferencia que este jueves, 5 de enero, ha conectado el Acuario Fluvial de Zaragoza con la base antártica 'Gabriel de Castilla', en la que convive personal tanto científico del Ejército de Tierra como científicos civiles.

Desde el salón de actos del Acuario Fluvial los asistentes, muchos de ellos escolares, han podido conocer el trabajo que llevan a cabo los militares y científicos españoles en la citada base situada en Isla Decepción (que es la parte superior del Volcán más activo de la Península Antártica) y que se localiza a unos 13.000 kilómetros de España y a 1.000 kilómetros de la población más cercana poblada.

Se trata de la XXX Campaña Antártica, donde los desplazados han llegado el pasado 19 de diciembre a bordo del buque de investigación oceanográfica (BIO) "Sarmiento de Gamboa", y hasta el 21 de diciembre, y con el visto bueno de los sismólogos, procedieron a su apertura y desembarco de todo el personal científico y militar.

En esta jornada divulgativa el público ha estado acompañado en el Acuario por el teniente coronel del ET. Oficina de comunicación de la Campaña Antártica del ET, Jesús Leal Fernández, quien ha establecido comunicación con los desplazados en la Antártida, que son el comandante del Ejército de Tierra (ET), Jefe de la BAE GdC, Daniel Vélez Labuena; la doctora en Ciencias Biológicas e Investigadora de la Universidad de Alcalá de Henares. Proyecto "Seguimiento de comunidades de Pingüinos", Josabel Belliure Ferrer; y el subteniente del ET. Responsable del mantenimiento de las instalaciones de la BAE GdC, Luis M. Lavilla Revuelto.

La Campaña Antártica Española 2016-2017 tendrá una duración aproximada de unos 100 días y durante la misma se desarrollarán proyectos de investigación, financiados directamente por el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

En total serán 11 proyectos, como los titulados "Seguimiento de la actividad sísmica en la Isla Decepción", "Series temporales geodésicas, geotérmicas y oceanográficas", "Seguimiento de la comunidad de pingüinos o la "Evolución de los suelos que se encuentran permanentemente congelados. Permanfrost", entre otros.

DATOS CURIOSOS

Durante la videoconferencia se han dado a conocer algunos datos como que -20ºC es la sensación térmica más fría registrada durante la Campaña Antártica 2015/16 en la BAE GdC (el 24 de enero del 2016); que son 7 el número máximo de equipos científicos que serán atendidos simultáneamente en la BAE y que son 13 los militares que se preparan para atender la gestión de la BAE GdC en la campaña presente 2016/17.

El número óptimo de personas que pueden habitar la BAE GdC es de 28; y que esta es la 30 Campaña Antártica desarrollada por el Ejército de Tierra; y en la próxima edición 45 será el número máximo de ocupantes.

La del Acuario no es la única videoconferencia ya que hasta la fecha se han realizado 78 conexiones, vía Skype, desde la BAE GdC durante la campaña 2015/16. Se ha contactado con universidades, colegios, centros de formación profesional, medios de comunicación, ayuntamientos (España y Potugal), entre otros.

1.603 es el año en el que el navegante español Gabriel de Castilla avistó la Antártida; 2.643 menús completos (desayuno, comida y cena) se suministrarán a lo largo de la campaña 2016/17; 9.433 es el número de pingüinos apadrinados durante la campaña 2015/16, que este año se puede hacer mediante el enlace 'http://www.ejercito.mde.es/unidades/Antartica/antartica/apadrinamiento/' y que 40.000 pingüinos forman la colonia más grande que vive en Isla Decepción.

Con esta videoconferencia queda inaugurado el año de actividades divulgativas, que el Acuario Fluvial ha programado para este curso en el que ya hay cerradas varias fechas para cursos y jornadas especializadas.

MÁS ACTIVIDADES

Así, en los meses de marzo (10,11 y 12) y noviembre (10,11 y 12) se impartirán cursos monográficos de Gestión y Mantenimiento de Especies en Grandes Acuarios Nivel I y II respectivamente, y en abril (día 1) unas Jornadas de Acuariofilia.

El horario de apertura del Acuario de Zaragoza hasta el día 8 de enero de 10.00 a 20.00 horas y las taquillas cierran una hora antes, han precisado desde este equipamiento.