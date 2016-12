Ayuntamiento convoca mañana Pleno extraordinario para subsanar el error técnico de La Peineta y aprobarlo en plazo

Etiquetas

"La Comunidad podía admitir el documento y subsanar los errores. Ellos sabrán por qué no lo han hecho. No entendemos que pongan palos en las ruedas"

El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, ha anunciado que este viernes se convocará comisión y pleno extraordinario para subsanar el error técnico detectado en el expediente de modificación puntual del Plan General en el ámbito del Estadio de la Peineta, aprobado en el Pleno el pasado 29 de noviembre.

El Consistorio confía en poder aprobarlo en plazo y desbloquear una operación que arrancó en el año 2008. Calvo ha explicado en los pasillos del Palacio de Cibeles que el informe jurídico tiene un "error material que no es de cálculo sino de transcripción" y es que los 150.500 metros cuadrados de edificabilidad lucrativa de la parcela pasan erróneamente a figurar como 151.000 metros. Dicho error "aparece en ocho de los 3.000 folios del informe".

Desde el área de Desarrollo Urbano Sostenible han especificado que, como consecuencia de esa errata, las superficies dotacionales calculadas presentan una desviación no significativa de entre el 0,1 y el 0,3 por ciento. La errata sólo aparece en ese texto explicativo ya que la edificabilidad lucrativa consignada en otros apartados más específicos del expediente es la correcta, 151.500 metros cuadrados.

La Comunidad ha solicitado al Ayuntamiento que ratifique en Pleno la subsanación del error antes de ser ratificado por la comisión de Urbanismo regional. Así se hará mañana en el Pleno extraordinario que se celebrará al término del ordinario para ratificarlo antes del 31 de diciembre, fecha prevista para cumplir los compromisos con el Atlético de Madrid porque no quieren "ni bloquear ni dificultar" nada.

Calvo no entiende "las trabas y pegas" de la Comunidad. El error fue detectado por el Ayuntamiento el pasado 2 de diciembre. Entonces emitieron un documento de subsanación de errores, adjunto al expediente. "La Comunidad podía perfectamente admitir el documento en la comisión de Urbanismo y subsanar los errores, como se ha hecho habitualmente. Ellos sabrán por qué no lo han hecho. No entendemos que pongan palos en las ruedas", ha lanzado.

El área de Desarrollo Urbano Sostenible ha explicación que en la propia diligencia de error, el Ayuntamiento indica que, de no considerar oportuno incluir esta diligencia de manera directa en el expediente, que fuera el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid quien, en el momento de la aprobación definitiva, corrigiera los errores de transcripción detectados en los folios afectados del documento aprobado provisionalmente por el Consistorio.

Calvo ha destacado que los plazos del traslado a La Peineta "se pueden mantener". Sobre si esperan más trabas por el Gobierno regional, el delegado no está seguro. "Con la Comunidad nunca se sabe, esperamos que no y podamos desbloquear esta situación cuanto antes", ha terminado.