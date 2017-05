Los traders de Academia de Mercados comparten sus experiencias en cuatro seminarios gratuitos en España

Etiquetas

Los seminarios presenciales previstos empezarán el 6 de mayo en Barcelona, a los que seguirán los de Valencia el 13 de mayo, Málaga el 27 de mayo y Madrid el 3 de junio. El despliegue de traders y profesores de Academia de Mercados da un paso más en el acuerdo con el mayor bróker digital del mundo, XM

A partir del próximo 6 de mayo y hasta el 3 de junio, los traders de Academia de Mercados impartirán seminarios presenciales de cuatro horas de forma totalmente gratuita en las principales ciudades españolas:

6 de mayo, 9:30-15:30 – Hotel Hesperia Presidente (Avenida Diagonal 570, Barcelona)

13 de mayo, 9:30-15:30 – Eurostars Rey Don Jaime (Avenida de les Balears 2, Valencia)

27 de mayo, 9:30-15:30 – Meliá Costa del Sol (Paseo Marítimo, 11, Torremolinos, Málaga)

3 de junio, 9:30-15:30 – Hotel VP Jardín Metropolitano (Av. de la Reina Victoria, 12, Madrid)

El despliegue de seminarios presenciales por toda España se une a los webinarios diarios que, también de forma gratuita, se ofrecen por parte de los traders de Academia de Mercados a través del sitio web de XM tras la firma del acuerdo suscrito en marzo con el Grupo XM (Trading Point Group), el broker líder mundial en Forex y CFD’s.

Estos seminarios están dirigidos tanto a traders noveles como experimentados que busquen enriquecer las estrategias que utilizan en su plan de trading.

Los ponentes principales de los seminarios serán dos, Narciso Vega y Ramón Bermejo, a quienes acompañarán en cada seminario varios traders de Academia de Mercados como Andrés Sevilla y José Manuel Ayllón.

En el seminario que tendrá lugar el próximo 6 de mayo en Barcelona, al igual que el del 3 de junio en Madrid, Narciso Vega, acompañado por Andrés Sevilla en Barcelona y por José Manuel Ayllón en Madrid recorrerán desde el concepto e interpretación de los Gaps o Huecos a las estrategias ante velas de cuerpo largo.

Los seminarios dirigidos por Bermejo abordarán, contra lo que suele ser habitual, el estudio conjunto del análisis técnico y las variables macroeconómicas más relevantes del mercado. En la primera parte, se centrará en el trading con futuros sobre el Dax, Bund y Mini S&P500, comenzando por la descripción de los contratos y la explicación de las principales variables macroeconómicas que inciden sobre los mismos, como por ejemplo, PIB (UE y USA), IPC (UE y USA), etc.

Para mayor información sobre ADM visite http://www.academiademercados.com/es

Para mayor información sobre XM visite http://www.xm.com/

Acerca de Academia de Mercados Academia de Mercados (ADM) es la división de formación del Grupo OSTC. ADM imparte cursos básicos, intermedios y avanzados de análisis técnico, forex, renta variable así como renta fija y mercados de futuros.

Los cursos se imparten de forma online y presencial. Es la primera empresa en España que ofrece formación especializada en este sector con una sólida experiencia que surge de sus propios esfuerzos para entrenar y formar a traders a lo largo de los años para el grupo OSTC, multinacional del Prop-Trading especializada en invertir su propio capital en diferentes mercados a nivel mundial.

Bajo el lema “somos traders que formamos traders”, el objetivo de ADM es que sus alumnos aprendan de su sólida experiencia en el sector.

Acerca del Grupo XM XM es un Broker de Forex y CFD’s galardonado que da servicio a más de 1.000.000 de clientes. Es el partner oficial de trading del hombre más rápido del mundo “Usain Bolt”,

XM es la marca de Trading Point Holdings Ltd propietaria de Trading Point of Financial Instruments UK Ltd (XM UK), Trading Point of Financial Instruments Pty Ltd (XM Australia) and Trading Point of Financial Instruments Ltd (XM Cyprus).

XM UK está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority (Reference number: 705428), XM Australia cuenta con licencia de la Australian Securities and Investment Commission (Reference number: 443670) y XM Cyprus está regulada por la Cyprus Securities and Exchange Commission (Reference number: 120/10).

