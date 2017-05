Adam Expo Stand participa en el encuentro Hoy es Marketing Madrid 2017

Etiquetas

/COMUNICAE/

El pasado 26 de Abril tuvo lugar, en el Centro de Convenciones Norte de IFEMA, Hoy es Marketing, el mayor encuentro para profesionales y directores del mundo empresarial, marketing, comunicación y economía digital de España

El pasado 26 de Abril tuvo lugar, en el Centro de Convenciones Norte de IFEMA,Hoy es Marketing, el mayor encuentro para profesionales y directores del mundo empresarial, marketing, comunicación y economía digital de España. A lo largo de sus catorce años de trayectoria, Hoy es Marketing ha apostado por la innovación y la creatividad en la empresa, abanderando la gestión comercial en España, apoyando la Economía Digital y las nuevas tecnologías al servicio de la empresa, marcando tendencias en Comunicación y fomentando el emprendimiento como alternativa económica. Más de 33.000 profesionales y directivos del marketing, la empresa, la comunicación y la economía digital, han participado en este evento a lo largo de su historia. ESIC Business & Marketing School ofrece una oportunidad única para conocer cómo las empresas entienden y llevan a cabo el mejor marketing de España.

Con el lema 'La empresa en la encrucijada: marcas, consumidores, equipos, rse, algoritmos ¿propuestas excluyentes o valores compartidos?', el encuentro estuvo a la altura presentando ideas innovadoras y tendencias que marcaran el futuro del mundo empresarial y de la sociedad.

Adam Expo Stand como empresa especializada en fabricación, construcción, montaje y decoración de stands de diseño, stands modulares, paneles para posters, en ferias, exposiciones y eventos en España y Europa, en su interés y dedicación para ofrecer a las personas un servicio transparente y de calidad, tenía que estar presente en este gran evento. Según palabras de Juan Carlos Muñoz, jefe de Marketing Digital y CRM en Volvo Car España: "Estamos obligados a desaprender cada día y volver a aprender al siguiente". En su opinión, cada día debería seguir la siguiente pauta: "Aprender, trabajar, lanzar y medir".

Por destacar otras ideas claves de las ponencias queremos mencionar a Ricardo García de Cajamar, que señalaba: "Actualmente se está redefiniendo hasta la propia definición de empresa". También las palabras de Javier Suso, CEO de la Agencia GREY España : "Antes la competencia era entre grandes y pequeños y ahora está entre rápidos y lentos".

Francisco Peréz, Cofounder de Hawkers, contó con su estilo particular la historia de cómo logró una empresa, que comenzó vendiendo 27 gafas, a llegar a facturar 300 millones de euros basado en la filosofía: En Hawkers el producto no es la marca, la marca es el producto. Hawkers vende Hawkers, no vende gafas de sol.

En nuestra opinión el enfoque central del evento fue la necesidad de descubrir y conocer la persona que hay detrás del cliente y ser conscientes que vendemos emociones a personas no a consumidores y todo esto nos alegra porque nuestro lema es 'Juntos Construimos Emociones'.

Fuente Comunicae