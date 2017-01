Los drones Airk volarán en Global Robot Expo 2017

Etiquetas

/COMUNICAE/

La semana que viene, AIRK participará en Global Robot Expo, la feria robótica más importante de Europa, que tendrá lugar en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo, en Madrid, entre los días 2 y 4 febrero.

La compañía presentará, en el stand 96 + 117, los cuatro drones de la compañía de la familia AIRK® FireClouds: el Quadcopter FC4, el Hexacopter FC6, el Octocopter FC8 y el Coaxial Quadcopter FC4r.

Versátiles y personalizables

“Creemos que son los drones más versátiles del mundo, y el complemento ideal para las impresoras 3D. Son los que tienen más zonas de anclaje para interactuar con el dron”, explica David Matanzas, CEO de la empresa, que realizará una presentación durante la feria.

En efecto, los drones AIRK® son de montaje do it yourself,altamente personalizables, y son los únicos del mercado en los que el 60% de las indicaciones de montaje (colocación de los motores, sentido de giro del motor, colocación de los brazos, etc.) están incorporadas en el mismo chasis del dron, permitiendo un montaje más sencillo e intuitivo en comparación con otros aparatos similares.

Además, la web de AIRK® pone a disposición del público los planos 2D de las principales zonas de anclaje (en la pestaña “Community/Inventors/Sources”), para facilitar que se puedan desarrollar accesorios de forma “open”; y una galería de accesorios 3D, para que todo el mundo pueda compartir sus invenciones con la comunidad, así como descargar las invenciones de otras personas.

Como exclusiva para los seguidores de AIRK en las redes sociales Facebook y Twitter, se distribuirán entradas gratuitas para Global Robot Expo.

Global Robot Expo es la feria más importante de Europa sobre robótica, impresión 3D y drones. El año pasado, contó con más de 8.000 m2 de exposición, más de 100 marcas representadas, un total de 10.000 visitantes y un impacto mediático superior a los 33 millones de euros.

Este año, AIRK participará en otras dos ferias: el Mobile World Congress (27 de febrero-2 de marzo) y The Drone Show (22-23 de marzo). Ambas tendrán lugar en Barcelona.

¡Recuerda seguir a AIRK en Facebook y Twitter para estar informado de todas las novedades!

Fuente: AIRK Más información en la web de AIRK Drones y en Global Robot Expo

Fuente Comunicae