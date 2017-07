Amazon Video ya está disponible en NVIDIA SHIELD

Etiquetas

NVIDIA celebra el lanzamiento de la app de Amazon con un descuento de 30 Euros

Hoy NVIDIA y su streamer SHIELD TV dan la bienvenida a la app de Amazon Video. Este servicio de streaming ofrece miles de películas y series y, con su presencia, refuerza aún más si cabe, a la SHIELD TV como uno de los mejores streamers del mercado, siendo el único dispositivo de este tipo que soporta la resolución 4K y la tecnología HDR (High Dynamic Range).

Las series originales y exclusivas de Amazon, como The Man in the High Castle, American Gods y Grand Tour, aseguran cientos de horas de entretenimiento a sus usuarios con imponentes imágenes a 4K y HDR. Con Amazon Video, SHIELD TV pone a disposición el mayor catálogo en 4K del mercado, incluyendo Netflix (con HDR) y YouTube. Complementado y ampliado por servicios avanzados de streaming de contenidos como PLEX, los usuarios de SHIELD tendrán en sus manos una gran herramienta de ocio.

Otro de los elementos diferenciadores que destaca en SHIELD TV es el servicio GeForce NOW. Gracias a éste, los subscriptores tienen acceso a un amplio catálogo de juegos de última generación a cambio de un abono mensual. Los juegos, ejecutados en ordenadores equipados con la tecnología más puntera, se retransmiten a través de internet a la pantalla de televisión, proporcionando una experiencia gráfica y jugable a la altura de los ordenadores más punteros. Si al catálogo de GeForce NOW se le suma la gran oferta de juegos que ofrece Google Play, se puede afirmar que SHIELD TV, a parte de ser un streamer de contenidos, es una consola de primera línea, con grandes títulos como Paragon, The Witcher y Tomb Raider.

Además, SHIELD TV está diseñada para convertirse, en un futuro próximo, en el centro neurálgico del hogar inteligente. Preparada para funcionar con productos Nest, como termostatos y sistemas de seguridad domóticos, SHIELD TV recibirá a lo largo de este año una actualización para funcionar también con Google Assistant, el asistente personal inteligente que revolucionará los salones del siglo XXI.

Aprovechando el lanzamiento de Amazon Video en SHIELD, NVIDIA ofrece un descuento de 30 Euros en el streamer hasta el Sábado 15 de Julio.

