Ampans, reconocida con el 9º Premio Factor Humà Mercè Sala

Etiquetas

/COMUNICAE/

Toni Espinal, Director General de Ampans, entidad que trabaja por la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental, ha recogido el galardón en el Auditorio del CaixaForum Barcelona. Más de 300 directivos y personalidades de la sociedad catalana han acudido a un acto que organiza anualmente la Fundació Factor Humà, y que en 2017 tiene especial relevancia al cumplirse 20 años del nacimiento de la entidad

La Fundació Factor Humà (FFH) ha reconocido a la Ampans con el 9º Premio Factor Humà Mercè Sala. Así lo ha decidido el Jurado, quien ha premiado a esta entidad al considerar que cumple con los dos requisitos fijados para hacerse merecedor del galardón: tener a las personas como prioridad, y representar de manera excelente los cuatro valores que identificaban a la política y economista Mercè Sala. Estos valores son el trato humano, la innovación, la visión global y el pragmatismo. En palabras de la Directora de la Fundació Factor Humà, Anna Fornés, "el Jurado del Premio hareconocido a esta entidad por trabajar para la promoción de la educación, la calidad de vida y la inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental, y además hacerlo de manera impecable poniendo el trato humano en el centro. En sus 50 años de trayectoria han creado un proyecto muy grande, que además es viable económicamente". A lo largo de su discurso Fornés ha añadido que el de "Ampans es un modelo replicable y realista. Un ejemplo a seguir para muchas otras organizaciones de nuestro país, y premiarla debe contribuir a que se convierta en un referente aún más importante".

El evento, que se celebró ayer, congregó a cerca de 300 directivos y personalidades de la sociedad catalana. Entre ellos, a Xavier Serra, Director General de Affinity Petcare, -empresa galardona en la 8ª edición-, y que fue el encargado de entregar el galardón a Toni Espinal, Director General de la Fundación Ampans. Una entidad donde trabajan más de 700 personas y que está situada en el Bages. Con 50 años de trayectoria, la misión de Ampans es la de promover la educación, la calidad de vida y la inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual, creando y gestionando centros, servicios, programas y apoyos. En el ámbito laboral, crean empresas y servicios que emplean a más de 200 personas en empresas del propio grupo, así como en organizaciones ajenas. Todo ello en los sectores de la jardinería, la limpieza, los manipulados, las artes gráficas o la restauración, y también a través de marcas propias como Formatges Muntanyola y Vinos U d’Urpina.

Hasta la fecha, empresas como La Fageda, Metalquimia, Desigual, Hospital Sant Joan de Déu, Softonic, AMES, AMAT Immobiliaris o Affinity Petcare han sido premiadas con este galardón que fue instaurado por el Patronato de la Fundació Factor Humà en 2009, tras la muerte de Mercè Sala. En esta edición, el Jurado del Premio ha estado formado por Salvador Alemany, Imma Amat, Victòria Camps, Manel del Castillo, Cèsar Molins, Maravillas Rojo y Xavier Serra, personas que conocieron a Mercè Sala y ganadores de ediciones anteriores. Los motivos que les han llevado a elegir a Fundación Ampans son:

Trato humano Ampans lo tiene integrado entre los valores que le son propios, junto con la amabilidad, el respeto, la profesionalidad, la responsabilidad o el compromiso. Se preocupan porque todo el personal conozca y comparta el proyecto común, para que esté satisfecho con su puesto de trabajo. Además, cuentan con un código de ética en el que reflejan hasta 17 compromisos para con sus trabajadoras y trabajadores. Entre ellos, figuran la motivación, la igualdad, la formación, el reconocimiento, la información o la conciliación.

Innovación Esta entidad del Tercer Sector ha sido pionera a la hora de entender el trabajo de atención a las personas como una tarea profesionalizada. También la gestión del conocimiento es un pilar fundamental en Ampans. Por ello, impulsan un Posgrado sobre Salud Mental y Alteraciones de Conducta en personas con discapacidad intelectual, que se imparte en la Universitat Internacional de Catalunya.

A nivel tecnológico, están detrás de interesantes proyectos como la aplicación móvil Voluntariat o Entigest. Este último se trata de un software de gestión para entidades de servicios destinados a personas con discapacidad intelectual. Permite agilizar y compartir la información entre los diferentes profesionales de una forma segura. También brinda la posibilidad de disponer de expedientes digitalizados de las personas atendidas, así como de reducir procesos administrativos.

Visión global En Fundación Ampans trabajan con un objetivo que requiere una perspectiva transversal. Esto se debe a que acompañan a las personas en todos los ámbitos de la vida, desde la escuela de educación especial, la formación, el trabajo, el empleo terapéutico y la igualdad de oportunidades. Cabe destacar que el compromiso de Ampans es con las personas, pero también con el territorio donde operan. Así, trabajan para sensibilizar a la sociedad hacia las personas con discapacidad y fomentan la implicación social en su proyecto fundacional.

Pragmatismo Con respecto a este valor, y para satisfacer las necesidades de todos sus grupos de interés, tienen muy presente la calidad. La satisfacción y fidelización de sus clientes, a través de dicha calidad, es lo que garantiza la continuidad del proyecto de Ampans.El vino U d’Urpina es un ejemplo: se trata de un vino solidario galardonado durante 3 años consecutivos al Catavinum World Wine Spirits. Los productos lácteos de la marca Muntanyola también han sido reconocidos por su alta calidad.

Tras recibir el galardón, el Director General de Ampans, Toni Espinal, ha agradecido el Premio y ha declarado que desde la organización que preside `admiramos la trayectoria y el legado de Mercé Sala y compartimos sus valores, su voluntad transformadora de la sociedad y la idea de que el mayor capital de las empresas son las ideas y las personas´.

Durante su discurso, Espinal ha señalado que el reto de Ampans consiste en `dar servicios, apoyos, oportunidades, a todas y cada una de las personas con discapacidad del Bages. Principalmente para que puedan hacer su proyecto de vida, para que sean ciudadanos de pleno derecho, para que disfruten de una vida plena y para que sean felices´. También ha destacado que uno de los factores clave de Ampans es la búsqueda de la excelencia en todo lo que hacen y que su trabajo es de largo recorrido. De igual modo, ha hablado de compromiso, que tal y como ha indicado, `es el valor esencial de nuestras personas y de nuestra cultura corporativa´.

Por último, el Director General de Ampans ha afirmado que `de nuestra gente, hemos aprendido que la felicidad, el objetivo común de todos los seres humanos, no correlaciona con el coeficiente intelectual ni con la riqueza ni con el poder´. Así, ha concluido asegurando que `el anhelo de Ampans es hacer un mundo mejor para las personas con discapacidad y las personas vulnerables. Tenemos el anhelo de que sean felices en una sociedad más justa, más inclusiva y más acogedora´.

20 años dejando huella, 9ª edición del Premio Factor Humà Mercè Sala Durante el acto de entrega, que ha tenido lugar en el Auditorio CaixaForum de Barcelona y que ha llevado por título `20 años dejando huella`, la FFH ha puesto en valor sus dos décadas de historia dedicadas a la mejora de la gestión de las personas en las organizaciones. La periodista Xantal Llavina ha sido la conductora del evento en el que también han participado Àngel Font, Director Corporativo de Personas y Estrategia de la Fundació Bancària `la Caixa`, y Juliana Vilert, Presidenta de la FFH.

La principal conferencia de la gala de este año ha recaído en el psicólogo y coach Joan Quintana. `El reconocimiento y los invisibles en la vida de las organizaciones´ ha sido el título de su ponencia en la que ha desgranado la importancia del reconocimiento laboral y ha profundizado en las muchas ventajas que supone reconocer el trabajo bien hecho. Para Quintana `no siempre somos reconocidos como queremos o necesitamos por parte de las personas que consideramos significativas´. Y es que según éste `aprendemos a ver y a reconocer según hemos sido vistos y reconocidos´. Un reconocimiento que ha subrayado que si no se expresa y explicita no existe. Como cierre de su discurso, el Director del Instituto Relacional ha detallado cuál es el mantra del reconocimiento: te miro; te veo; te reconozco; te lo digo; y actúo en coherencia, legitimando.

En el trascurso del Premio, el cuarteto barbershop masculino, The Hanfris Quartet, ha interpretado varias canciones en esta peculiar modalidad de canto a cappella también conocida como música de barbería.

El discurso de clausura de la 9ª edición del Premio Factor Humà Mercè Sala ha corrido a cargo de Josep Ginesta, Secretario General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Para finalizar, se ha abierto un espacio de networking en el hall del CaixaForum.

La Fundació Factor Humà La Fundació Factor Humà cumple este año su 20º aniversario. Creada y promovida por Mercè Sala en 1997, es una entidad cuyo objetivo consiste en mejorar la gestión de las personas en las organizaciones. Se trata del espacio de referencia en Cataluña en aportación de valor en el ámbito de los Recursos Humanos. Su misión: ayudar a construir una sociedad mejor donde predominen organizaciones más humanas.

Actualmente esta comunidad de conocimiento cuenta con 61 empresas y organizaciones asociadas. Esto se traduce en una comunidad de 1.600 personas que recibe innovadores servicios que les permiten hacer prospectiva, conocer mejores prácticas y promover herramientas, así como técnicas útiles en materia de RRHH. Su innovador portal web www.factorhuma.org es otra de las herramientas de conocimiento de la Fundació, un portal de referencia para más de 7.500 profesionales.

Fuente Comunicae