Applause 2017 reúne a 200 expertos europeos en App Marketing en Barcelona

El sábado 27 de mayo Barcelona acogió la segunda edición de Applause, el único congreso internacional sobre App Marketing y Mobile Growth dirigido a profesionales que se celebra en España

Alrededor de 200 profesionales y empresas de App Marketing europeas se reunieron en Applause 2017 con el objetivo de aprender y ampliar su red de contactos para fomentar el crecimiento económico de la industria del app marketing en nuestro país. Applause 2017 tuvo lugar el sábado 27 de mayo en el W Barcelona, organizado por la agencia de app marketing PickASO y TheTool, la primera herramienta App Store Optimization (ASO) 100% desarrollada en España.

La segunda edición del único congreso sobre Mobile Growth de nuestro país, resultó un éxito para los asistentes, ponentes y sponsors. Tal y como comenta Peggy Anne Salz de Mobile Groove, una de las ponentes del congreso en Twitter: “Un evento fantástico @ApplauseBCN genial networking y una magnífica oportunidad para hablar con los mejores profesionales del ASO!”. El evento se convirtió en trending topic con el hashtag #ApplauseBCN durante algunas horas en Barcelona.

Moritz Daan, Partner & Co-Founder en Phiture, inauguró el congreso con la conferencia “The ASO Stack”, en la que comentó la importancia de conocer todos los elementos que afectan a la conversión de las aplicaciones móviles. Después fue el turno de Peggy Anne Salz, Founder and Chief Analyst en MobileGroove con la conferencia “The ASO Report”.

Tras Peggy, llegó el turno de Guy Uziely, Spanish Markets Lead y Senior Success Manager en AppsFlyer con la sesión “Finding your true north: Measuring your app marketing’s ROI”, donde habló como medir el retorno de la inversión en marketing móvil. Tras su presentación, llegó el turno de Marta Mateu, Partner Manager en Facebook con “How mobile is transforming creativity”, donde explicó consejos para crear anuncios en vídeo en Facebook Ads, la plataforma publicitaria de Facebook.

Thierry Guiot, Territory Director South Europe en App Annie, explicó un caso de estudio “App Analytics”, donde habló sobre cómo el móvil estaba cambiando el mercado en distintas industrias a través de las apps y los nuevos retos que supone la medición de resultados.

Caroline Ragot, Growth & Strategy Director en InfoJobs moderó la mesa redonda sobre ASO donde participaron destacados expertos como Daniel Peris, Fundador y CEO de TheTool; Guillermo Gallardo, ASO Manager en PickASO; Peggy Anne Salz, Founder and Chief Analyst en MobileGroove y Thomas Petit, Growth team member en 8fit.

Por la tarde, abrió el turno de conferencias Álvaro Gómez, Agency Development Manager en Google nos habló sobre Deep Linking. Después fue el turno de Eric Seufert, propietario de Heracles y del blog Mobile Dev Memo; con la conferencia “State of the App Economy”, donde comentó el estado actual de la economía de la industria de las apps. A continuación, Antonio Calero, MarketPlace Services Director en AdEspresso, impartió una sesión sobre “Dynamic Facebook Ads”.

La recta final, estuvo protagonizada por algunos de los speakers más aclamados del congreso: Gessica Bicego, Head of Performance Marketing en Blinkist, con la charla “The 7 Habits of Highly Effective Mobile Marketers” y Thomas Petit, Growth team member en 8fit, que nos habló sobre “Apple Search Ads”, la nueva plataforma publicitaria de anuncios de Apple en su App Store.

Por último, celebramos la mesa redonda sobre App Marketing moderada Carmen Ríos, Chief Strategy & Commercial Officer de Geenapp, donde participaron: Macarena Cenalmor, VP of Client Services de mobusi, Milagros Lamas, Marketing Manager de Cabify Barcelona; Tom Farrell, VP Marketing en Swrve y Roberto Sbrolla, Online Marketing Manager B2C en InfoJobs.

Al final del congreso, se sorteó un año de subscripción gratuita a TheTool y después todos los asistentes a Applause disfrutaron de un ambiente distendido en la terraza del hotel para fomentar el networking.

Applause 2017 se celebró gracias al patrocinio de mobusi, App Annie, AppsFlyer, InfoJobs y Swrve. También a la colaboración de Difoosion, iPadizate, Business of Apps, Applesencia, mobyaffiliates, MMASpain, Comunicae, Talent Garden Barcelona, Andro4all, MobileGroove, Trecebits, TICbeat, ADSLZone, ADDC, Levin+Riegner, Friendly Rentals, Marco Estil, Grupo Billingham, The Valley y MobileFirms.

Sobre PickASO y TheTool Applause es una iniciativa de PickASO, la primera agencia de App Marketing de España, y de TheTool, la primera herramienta ASO (App Store Optimization) “Performance-based” desarrollada 100% en España.

PickASO nació en Barcelona en diciembre de 2013 como solución de App Marketing para startups, desarrolladores y agencias. Está especializada en consultoría estratégica de producto y negocio móvil, estrategia ASO (App Store Optimization), App Indexing, App Content Marketing y adquisición de usuarios móviles en Social Ads, Search Ads y Display Ads. PickASO organiza Applause con el objetivo de crear un espacio de encuentro especializado en el sector del App Marketing y de facilitar el networking entre los profesionales del sector.

Información de Contacto: Emma Olivero Comms&Event Manager PickASOemma@pickaso.com

