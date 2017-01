Apple Coding Academy, academia de formación tecnológica iOS en Madrid

Etiquetas

Entrar en el lucrativo mundo de las apps en Apple, cuyos desarrolladores ingresaron 20.000 millones de dólares en 2016 (un 40% más que en 2015) está ahora al alcance de cualquiera.

Gabhel Studios, empresa pionera en el desarrollo en plataformas iOS y responsable del portal web applecoding.com y su podcast, de referencia en el mundo del desarrollo, presentan la academia de formación Apple Coding Academy con sede en Alcobendas (Madrid). Con unos horarios y programas adaptados para la enseñanza más práctica y eficiente, la academia de formación arranca con un modelo de prácticos cursos intensivos de 15 horas de duración centrados en 3 currículums: Swift 3, desarrollo de apps con iOS 10 y desarrollo de videojuegos casuales 2D y 3D.

Las claves que diferencian los planes formativos de Apple Coding Academy son su duración, de 15 horas de media, e ir directamente al contenido a través de ejemplos y buscar que el alumno entienda la raíz de cada tema para, desde ahí, tener la capacidad que el entender una materia le proporciona.

“Nuestro método no es aprender de memoria ejemplos basados en otros trabajos que coartan la libertad del alumno (como un curso de apps que te enseña a hacer apps haciendo otras apps)”, dice Julio César Fernández, Director Académico de Apple Coding Academy y autor del best-seller Aprendiendo Swift 3. “Usamos el método Learn by examples, utilizado en las más importantes Universidades donde se busca un pequeño ejemplo cotidiano y simple para explicar la esencia del concepto, con el fin que el alumno lo entienda desde dicha raíz y le permita crear sin limitaciones. Como un cocinero que sabe para qué sirve cada ingrediente y crea sus propios platos, no uno que sigue recetas ya hechas paso a paso sin saber qué hace”.

La formación en entornos iOS es una de las más demandadas a nivel laboral, no solo por los propios autónomos o particulares que quieran entrar en el lucrativo negocio del App Store de Apple, sino porque el iPhone y el iPad se han convertido en herramientas de trabajo esenciales a nivel laboral y muchas empresas requieren personal que haga apps para terceros o incluso apps propias de gestión de procesos internos de la empresa.

Por este motivo, Apple Coding Academy se ha creado con el objetivo de cubrir ese importante hueco, con los métodos y programas formativos más actualizados y los métodos de enseñanza más eficientes, todo de la mano de los más reputados expertos en la materia.

A los actuales programas en lenguaje Swift 3, desarrollo de apps en iOS 10 o desarrollo de videojuegos 2D y 3D casuales (este último, un negocio que mueve el 75% del total de beneficio generado por el App Store) se sumarán otros como bases de datos, procesos de servidor, apps avanzadas, nuevas técnicas de desarrollo como la programación reactiva funcional y mucho más.

Se pueden consultar las convocatorias abiertas visitando applecoding.com/academy o llamando al teléfono 911846422.

Gabhel Studios es una empresa española fundada en 2013, responsable de la web applecoding.com y del podcast Apple Coding. Fundada por expertos en el mundo del desarrollo y la gestión tecnológica con más de 30 años de experiencia, se caracteriza por la búsqueda en la calidad de sus productos, tantos juegos como apps para terceros o de producción propia. Julio César Fernández, Director Académico de Apple Coding Academy es uno de los más reputados expertos del desarrollo en entornos Apple y escritor del libro Aprendiendo Swift 3. Locutor profesional y conferenciante, es responsable del podcast Apple Coding con miles de seguidores cada semana y de la web applecoding.com con cientos de miles de visitas mensuales.

Contacto para prensa: Julio César Fernándezacademy@applecoding.com 911846422 NOTA PARA LA REDACCIÓN: Para más información visite la página de Apple Coding Academy en applecoding.com/academy.

