Archery Tag Barcelona presenta nuevos planes para los fines de semana en Barcelona

Con la llegada del buen tiempo y las vacaciones, empiezan a sentirse las ganas de salir de casa. Acabar con la rutina y escapar, aunque sea durante unas horas, de las obligaciones que se imponen en el día a día. Y es que, a la espera de que lleguen los tan ansiados días libres, un fin de semana haciendo algo diferente ayuda a seguir adelante. Algunas de las actividades más originales para un fin de semana en Barcelona que se presentan como las novedades de la temporada se pueden encontrar aquí

Escapada a una casa rural con deportes de aventura

Los fines de semana rurales son un clásico, sin duda. Sin embargo, en lugar de pasarse todo el tiempo encerrado en el alojamiento sin hacer nada, una actividad deportiva es bastante atractiva. El gusto por la vida sana se impone, y los días libres no son excusa para dejar de hacer deporte, sino todo lo contrario.

Aunque las actividades de aventura tradicionales, como el senderismo o el descenso en canoa están muy bien, la demanda de propuestas diferentes obliga a echar mano de la imaginación. Este año se puede disfrutar de deportes como el fútbol burbuja, la lucha de arqueros o las gymkanas. Estas ideas de fin de semana en Barcelona están sustituyendo poco a poco a los deportes convencionales, no solo en escapadas de fin de semana sino en fiestas y celebraciones de todo tipo.

La ventaja de las casas rurales es que son perfectas para grupos. Un fin de semana en familia o con algunos amigos puede ser exactamente lo que se necesita. Aunque también hay opciones para escapadas en pareja, por si apetece estar a solas con alguien especial.

Bubble football, una actividad diferente se impone en Barcelona

Hace un par de años llegó a Barcelona una variante del fútbol que no deja indiferente a nadie. El bubble football ha aparecido en prensa y televisión, y el interés por practicarlo continúa en aumento.

La dinámica es muy sencilla. No hace falta ser un gran futbolista ni aficionado, sino tener ganas de pasarlo bien. Enfundados en burbujas gigantes de plástico hinchable, dos equipos juegan en un campo de fútbol sala, cubierto o al aire libre, en un partido en el que lo de menos es el resultado final del marcador. Lo que importa es disfrutar de una actividad diferente y divertida.

Archery Tag, lo último en actividades de fin de semana

Algo similar a lo que está pasando con el bubble football ocurrirá sin duda con el archery tag, una actividad basada en el tiro con arco, que combina elementos de otros deportes como el paintball o el balón prisionero. Dos equipos se enfrentan en un campo de tiro muy particular.

El tiro con arco puede parecer peligroso, pero no es así con el archery tag. Se practica con arcos y flechas especiales, homologados para no causar ningún daño. La punta de las flechas está fabricada con una espuma especial, y disparadas a la distancia adecuada, no causan ningún tipo de lesión. Por eso, la única protección que se lleva en el «combate» es una máscara.

Tanto está llamando la atención, que el tiro con arco para despedidas de solteros se ha convertido en una de las actividades más demandadas en Barcelona, sobre todo como parte de una lista de ideas para celebraciones de fin de semana. El archery tag ofrece también tiro con arco para cumpleaños, tanto infantiles como de adultos, eventos de Team Building o como reclamo publicitario.

Gincanas originales de humor amarillo

Agua, golpes y risas es lo que proponen quienes apuestan por el humor amarillo como actividad de fin de semana en Barcelona. Un conjunto de pruebas que recuerda mucho al de este popular programa de televisión, donde los participantes no saben qué sorpresas les pueden estar esperando cuando consigan pasar al otro lado del camino de piedras, el puente rotatorio o el muro de tablones por el que tiene que escalar si quieren llegar a la meta.

Esta actividad se puede encontrar en campings, casas rurales y hasta circuitos urbanos, para quienes no quieren o no pueden salir de la ciudad. El tipo de actividades disponibles depende un poco del tamaño de las instalaciones y la climatología. Aunque hay clásicos que siempre están en la lista, como los combates de sumo con disfraces hinchables o las luchas de gladiadores con bastones acolchados.

Buscando actividades diferentes para el fin de semana

Barcelona es uno de los destinos más atractivos para disfrutar de actividades originales en fin de semana. Siempre en busca de novedades sorprendentes, es una de las primeras ciudades que incorpora los planes más originales, tanto estos como otros igual de llamativos y divertidos. Ahora solo queda elegir uno y huir de la rutina, aunque sea solo durante un par de días.

