Aumenta la contratación de detectives privados por infidelidades en los últimos tiempos

Etiquetas

/COMUNICAE/

En los últimos tiempos, la contratación de detectives en España por casos de infidelidades ha ascendido de forma notable. Además la mayoría de investigaciones por este tipo de casos se dan pasado el verano, durante estos meses próximos

En los últimos tiempos, la contratación de detectives en España por casos de infidelidades ha ascendido de forma notable. Además la mayoría de investigaciones por este tipo de casos se dan pasado el verano, durante estos meses próximos.

Los celos, las dudas y sobre todo las inseguridades personales son las tres principales causas por las que una persona decide contratar a un investigador para confirmar (o desmentir) una infidelidad por parte de la pareja.

Desde Detectives Cross Word, una agencia de detectives de Barcelona, cuentan que “en muchos casos nos contratan no para confirmar o desmentir una infidelidad, más bien para conseguir pruebas de dicha infidelidad que pueda servir en un juicio futuro”.

Este tipo de investigaciones suelen durar menos de un mes, aunque en algunos casos es necesario alargar la investigación en la mayoría se cierran en unos veinte días. El investigador particularaporta datos, vídeos, fotografías, etc. Todo lo necesario para probar ante el cliente la infidelidad (o la no infidelidad).

Por ello y con el fin de llevar a buen término una investigación, Detectives Cross Word ponen todos los medios técnicos y humanos a disposición del cliente para ofrecer un servicio de la máxima calidad. Trabajan tanto en Barcelona como en otras ciudades de España.

“Lo primero de lo que se debe informar el cliente son los horarios habituales de su pareja, a qué hora sale de casa, si por trabajo suele pasar tiempo en una oficina o suele salir, si viaja de forma frecuente.... cualquier detalle es importante. Dependiendo de sus hábitos diarios se organiza el período de investigación y los elementos técnicos que serán necesarios para la investigación, siempre dentro de la legalidad vigente, utilizando la última tecnología”. Exponen desde Detectives Cross Word.

Y es que también hay que tener en cuenta que, aunque en la mayoría de los casos las infidelidades se prueban (ya que cuando alguien acude a un investigador es porque ya tiene muchas sospechas y alguna que otra prueba), también hay que decir que en algunos casos resulta que esas sospechas no eran verdaderas. “A veces es imposible tener la certeza si las sospechas de infidelidad son ciertas o son producto de la imaginación sin tener información de primera mano. Aquí es donde entra la figura del detective de parejas”, explican desde Detectives Cross Word.

Detectives Cross Word

93 200 29 00

ahg@detectives-cross-word.com

www.detectives-cross-word.com

Fuente Comunicae