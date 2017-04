Aumenta la demanda de whisky en España gracias al turismo

Etiquetas

Si por un producto es conocido Escocia es por el whisky (aunque hay más clases, que proceden de Irlanda, de Canadá o de Japón) y esta bebida alcohólica vuelve a estar de moda, tanto en España (donde muchos turistas, más que nacionales, la demandan) como a nivel mundial. Esto es algo que no ha pasado desapercibido para las empresas y los inversores, por este motivo no es de extrañar que el número de destilerías no deje de aumentar. Esta bebida ya cuenta con más de quince siglos de historia, cuando unos monjes obtuvieron la destilación perfecta que dio lugar a un buen número de variedades posteriores.

En España, lejos de producirlo en territorio nacional, lo habitual es importarlo. De hecho, es el cuarto país con mayores importaciones de este tipo a nivel mundial, según los datos aportados por la Scotch Whhisky Association referentes al 2015. Se calcula que en ese año se importaron más de 58,3 millones de botellas de whisky en España, con sus diferentes variantes. De las cosas que más agradan a los consumidores de whisky son sus particulares características (sabor, olor, textura...)

Una de las cuestiones que más llaman la atención respecto a esta bebida es que, lejos del perfil del consumidor que se tiene en mente, éste ha ido evolucionando con el paso de los años. En la actualidad, también los jóvenes optar por este destilado, si bien es cierto que en muchas ocasiones lo hacen en forma de combinado y se reparte su consumo a partes iguales tanto en mujeres como en hombres a partir de los 30 años. Algo que se observa en todo ellos es que el combinado queda en un segundo plano a medida que pasa el tiempo, cuando se empieza a apreciar más su sabor original y se prefiere el destinado sin nada más. Pese a que ese es el perfil del español son los turistas quienes han hecho que en España se requiera de más importaciones de esta bebida.

Aunque mucha gente no lo sabe en la elaboración del whisky es esencial el agua. De hecho, sin ésta no se podría contar con el whisky, así de simple, y es que el agua está presente en todo el proceso de elaboración. Para empezar se requiere para humedecer la cebada; cuando se pasa a la maceración se mezcla la cebada, ya malteada, con H2O y, para continuar, se reduce el volumen de alcohol que se obtiene con más agua. Por último, en el mismo embotellado se introduce agua para disminuir, aún más, el nivel de alcohol. Es por esta razón por la que un buen número de destilerías tratan de situarse en zonas que tienen próxima una zona natural con agua.

Una de las cosas que hacen que esta bebida tenga tan buena acogida y acapare un público tan diverso es el hecho de que se puede tomar de diferentes formas y, cada una, permite una apreciación distinta del whisky. Los más puristas siempre optarán por tomarlo solo para poder apreciar cada uno de sus matices; muchos lo prefieren con agua, para rebajarlo un poco más; el whisky on the rocks es de los más conocidos y se sirve con hielo; también se puede encontrar combinado, como con ginger ale y, en los últimos años, en forma de cóctel.