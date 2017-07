Aumentan los tratamientos con ejercicios de memoria para luchar contra el Alzheimer

Etiquetas

/COMUNICAE/

Antes se solía creer que no había nada que hacer contra la pérdida de memoria. Que luchar contra el Alzheimer era una causa perdida. Pero actualmente las cosas han cambiado mucho. Los ejercicios de memoria para personas mayores se han convertido en una herramienta fundamental para los profesionales en el proceso de estimulación cognitiva para personas con Alzheimer. Los terapeutas lo saben y los utilizan con sus pacientes

Cada año son un 30% más el número de pacientes con Alzheimer que son tratados por profesionales mediante ejercios de memoria, según las cifras de Neuronup extraidas del uso de su herramienta. Neuronup pone a disposición de los profesionales una plataforma online para tratar a estos pacientes mediante la estimulación cognitiva a través de juegos y actividades de memoria.

Estimulación cognitiva frente al Alzheimer Es cierto que el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que avanza sin tregua. Cierto es también que actualmente no existe tratamiento para curarla. Pero no es menos cierto que los ejercicios para personas con Alzheimer, que trabajan la estimulación cognitiva se ha convertido en la respuesta más optimista para luchar contra el deterioro de la memoria que se produce de forma natural.

El Alzheimer implica el desarrollo de múltiples déficits cognitivos, entre los que se encuentra un deterioro de la memoria y al menos la alteración de una de las siguientes funciones: lenguaje, praxias, gnosias o funciones ejecutivas. La intervención terapéutica con actividades que trabajan dichas funciones, lucha por frenarlo.

Actividades de memoria para recordar el camino a casa Los ejercicios de memoria para mayores son uno de los métodos más usados por neuropsicólogos y terapeutas ocupacionales para paliar este deterioro de la memoria y que mejores resultados consiguen.

Además estas actividades son percibidas como juegos debido a su carácter lúdico, lo que provoca que los mayores disfruten mientras realizan ejercicios cognitivos que ayudan a cuidar la salud de su cerebro.

La intervención está enfocada en mejorar cómo se desenvuelven en el día a día de las personas con demencia. El trabajo de rehabilitación busca que María, de 73 años, recuerde el nombre de sus tres nietos. Para ello su terapeuta ocupacional le personaliza una actividad de sopa de letras donde María tiene que buscar “Andrea, Carlos y Javier”, sus nietos. Otros ejercicios también pretenden conseguir que Óscar, de 83 años, no vuelva a ir a una habitación sin recordar a qué fue. Son sólo dos ejemplos, pero hay muchos más: que Asunción no se deje la comida en el fuego, que Ángel no vuelva a perderse por la calle o que Elvira sea capaz de vestirse sola… En definitiva, estos ejercicios de memoria buscan trabajar las actividades diarias de las personas.

En el mercado ya existe una plataforma donde los profesionales pueden encontrar todas estas actividades especialmente diseñadas para adultos con déficits cognitivos. NeuronUP es una herramienta de estimulación cognitiva que surgió con el objetivo de ofrecer a los profesionales la máxima personalización en el tratamiento de personas con Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas a través de ejercicios para trabajar las distintas funciones cognitivas que se ven alteradas.

Ejercicios de estimulación cognitiva para reforzar tu cerebro Estas actividades no sólo están dirigidos a personas con Alzheimer o problemas de memoria. La pérdida progresiva de memoria es una de las mayores preocupaciones de todas las personas. Por ello este tipo de ejercicios ha tomado mucha fuerza de cara a tener un envejecimiento saludable y se ha popularizado entre una población preocupada por ejercitar su cerebro. Este es el objetivo que persiguen las actividades de estimulación cognitiva que se pueden encontrar dentro de la plataforma de NeuronUP.

Vídeos NeuronUp, la plataforma digital para profesionales de la neurorehabilitación

Fuente Comunicae