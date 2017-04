Aumentan las ventas de aire acondicionado

Etiquetas

Cada vez son más las familias que cuentan con un aparato de aire acondicionado en su casa para poder disfrutar de ella en cualquier época del año. Tanto es así que en el año 2016 se calcula que en más de 662.700 hogares se montó un equipo de climatización, lo que supone un incremento del 6,65%, si se compara con el año anterior, de acuerdo a las estadísticas llevadas a cabo por la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC) Precisamente para los hogares está pensado el aire acondicionado Panasonic porque, además de aportar la temperatura idónea en cada momento, ayudan a ahorrar energía y purifican el aire, haciendo que la confortabilidad sea plena. El compromiso para con el medio ambiente llega a través del gas ecológico R32, un gas refrigerante que es más ecológico que los que se usan los aparatos antiguos y que no dañan la capa de ozono.

Ahora que es primavera y que el calor ya empieza a asomar es un excelente momento para plantearse la instalación de uno de estos equipos de climatización, más que nada porque así, cuando llegue la ola de calor fuerte todo estará listo para recibirla. Además, como todavía no es temporada alta se pueden conseguir ofertas más que interesantes.

La recuperación en las ventas de estos aparatos llegó a partir del año 2015, tras varios años en los que se registraron importantes caídas (salvo por el 2013, cuando también se pudo ver un repunte) y esto ha venido determinado por dos factores, según ha explicado la misma directora de AFEC, Pilar Budí. “Por un lado, la mejoría económica y, por otro, las altas temperaturas estivales” Hasta tal punto se llegó que, en algunas ocasiones, los fabricantes se quedaron sin stock y los clientes tuvieron que esperar a que volvieran a tener equipos que instalar. Éste es otro de los motivos por lo que ahora mismo es el mejor momento para realizar esta inversión.

No hay que olvidar tampoco que los equipos de climatización han evolucionado mucho en los últimos años y que no hay que ver a estos como unos aparatos que sólo se usan en la temporada estival, ni mucho menos. Gracias a sus bombas de calor (un sistema catalogado por la misma organización Greenpeace como el más eficiente para lograr caldear una vivienda en pleno invierno) estos aparatos pueden resultar útiles durante todo el año. Éste es otro de los aspectos que, según la misma directora de AFEC, ha tenido más que ver en que las ventas no hayan dejado de crecer.

Además de todo lo comentado los nuevos aires acondicionados que se encuentran en el mercado cuentan con tecnologías tan avanzadas e interesantes como las que permiten conectar el equipo con el smartphone, de tal manera que se pueda controlar desde el teléfono móvil la temperatura de la vivienda (así siempre estará perfecta para cuando se llegue a casa) También existe la tecnología econavi de los equipos de climatización de Panasonic, que se adaptan a la temperatura que se requiera en cada habitación o la tecnología nanoe, que es capaz de mejorar la calidad del aire, evitando así alergías.