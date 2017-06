Batalla de traders en el próximo seminario de Academia de Mercados en Madrid

Etiquetas

Los traders de Academia de Mercados se batirán en tiempo real operando en los mercados en una batalla que tendrá lugar este jueves y compartirán sus estrategias el sábado. En torno a 300 asistentes han compartido trucos y almuerzo con Academia de Mercados de forma totalmente gratuita en los seminarios ya celebrados en Barcelona, Valencia y Málaga

Madrid, 1 de junio de 2017. El próximo 3 de junio, los traders de Academia de Mercados impartirán en Madrid el último de la primera serie de seminarios presenciales gratuitos de cuatro horas que les ha llevado por las principales ciudades españolas. El seminario tendrá lugar de 9:30 a 15:30 en el Hotel VP Jardín Metropolitano (Av. de la Reina Victoria, 12, Madrid).

Varios traders de Academia de Mercados, particularmente Alberto López y José Manuel Ayllón, compartirán con los asistentes al seminario las estrategias seguidas en la batalla de trading que esta teniendo lugar este jueves 1 de junio y en el que están operando en tiempo real sobre diferentes instrumentos financieros.

El despliegue de seminarios presenciales por toda España se une a los webinarios diarios que, también de forma gratuita, vienen ofreciendo por parte de los traders de Academia de Mercados a través del sitio web de XM tras la firma del acuerdo suscrito en marzo con el Grupo XM (Trading Point Group), el broker líder mundial en Forex y CFD’s.

Estos seminarios están dirigidos tanto a traders noveles como experimentados que busquen enriquecer las estrategias que utilizan en su plan de trading y aprender cómo aprovecharse de la situación actual del mercado, aplicar una gestión de riesgos adecuada, utilizar las herramientas de Fibonacci, y comprender cómo usar la psicología del trading.

En el seminario que tendrá lugar el próximo 3 de junio en Madrid, el experimentado trader Narciso Vega, junto a varios de sus compañeros, que operan en la sede de España para la multinacional de prop-trading OSTC, de la que ADM forma a sus traders en todo el mundo, compartirá sus experiencias, estrategias, trucos y aspectos básicos de su plan de trading, incidiendo especialmente en desmontar el mito de los gurús basado en operaciones especulativas sin criterio para “forrarse en bolsa”.

ADM subraya, por el contrario, la importancia de seguir una estrategia definida, conocer el mercado en que se opere a fondo, formarse con traders profesionales y atender a la psicología del trading y al control del riesgo. Concretamente, el éxito de un trader, según la filosofía de ADM, se basa en:

- Ganar más de lo que arriesgo en cada operación. - Acertar más veces de las que no lo hago a largo plazo.

Tras el seminario de cuatro horas y el almuerzo, cortesía de XM, se sortearán dos entradas para el para el Campeonato Mundial de MotoGP en Barcelona, incluyendo gastos de alojamiento y vuelo.

Para mayor información sobre ADM visite http://www.academiademercados.com/es

Para mayor información sobre XM visite http://www.xm.com/

Acerca de Academia de Mercados

Academia de Mercados (ADM) es la división de formación del Grupo OSTC. ADM imparte cursos básicos, intermedios y avanzados de análisis técnico, forex, renta variable así como renta fija y mercados de futuros.

Los cursos se imparten de forma online y presencial. Es la primera empresa en España que ofrece formación especializada en este sector con una sólida experiencia que surge de sus propios esfuerzos para entrenar y formar a traders a lo largo de los años para el grupo OSTC, multinacional del Prop-Trading especializada en invertir su propio capital en diferentes mercados a nivel mundial.

Bajo el lema “somos traders que formamos traders”, el objetivo de ADM es que sus alumnos aprendan de su sólida experiencia en el sector.

Acerca del Grupo XM.

XM es un Broker de Forex y CFD’s galardonado que da servicio a más de 1.000.000 de clientes. Es el partner oficial de trading del hombre más rápido del mundo “Usain Bolt”,

XM es la marca de Trading Point Holdings Ltd propietaria de Trading Point of Financial Instruments UK Ltd (XM UK), Trading Point of Financial Instruments Pty Ltd (XM Australia) and Trading Point of Financial Instruments Ltd (XM Cyprus).

XM UK está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority (Reference number: 705428), XM Australia cuenta con licencia de la Australian Securities and Investment Commission (Reference number: 443670) y XM Cyprus está regulada por la Cyprus Securities and Exchange Commission (Reference number: 120/10).

