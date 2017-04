Beneficios del posicionamiento SEO y SEM para una empresa

Etiquetas

OnlineValles, una empresa de marketing digital y publicidad, recomienda combinar el posicionamiento SEO y SEM

Hoy en día, todas las empresas luchan por posicionarse en el buscador de Google como una de las primeras dentro de su sector, pero muchas veces es un proceso muy complejo, ya que intervienen muchos factores, además de que toda la competencia lucha por lograr el mismo objetivo.

Para cumplir el objetivo que tienen las empresas para posicionarse en Google u otros motores de búsqueda, existen dos tipos diferentes de posicionamiento, que aunque muchas personas piensen que no hay diferencia, si que la hay. Por eso, OnlineValles habla del posicionamiento SEO y el posicionamiento SEM.

Para ver los beneficios de cada uno, hay que saber diferenciarlos y de esta forma, poder escoger la técnica más adecuada para cada empresa. Para ello, primero de todo, se tiene que saber quñe es cada uno de ellos.

El posicionamiento SEO es la optimización y el aumento de la popularidad de un sitio web, y tiene como objetivo principal que el sitio web sea lo suficientemente importante como para que aparezca en las primeras posiciones de Google y otros buscadores.

En cambio, el posicionamiento SEM es la promoción de un sitio web, utilizando sistemas de pago, con el objetivo de ganar visibilidad inmediata de la web, ya que salen en las primeras posiciones de los motores de búsqueda, junto unas pestañas que pone 'Publicidad' o 'Anuncio'.

Como se ve, la diferencia principal entre el posicionamiento SEO y el posicionamiento SEM, es la cantidad de dinero que hay que invertir. Si se utiliza una estrategia SEO, no hay que asumir ningún coste por cada visita (aunque no quiere decir que no implique ningún coste), en cambio la estrategia SEM, con cada visita al sitio web se tendrá que pagar.

Pero hay otras diferencias, a parte de esta, como por ejemplo el contenido y el número de palabras claves que se pueden utilizar, ya que en el posicionamiento SEO, el número de palabras claves es limitado y en los contenidos se valora mucho la calidad, la extensión y la relevancia, en cambio, en el posicionamiento SEM, el número de palabras clave es ilimitado y el contenido tiene que tener un enfoque comercial.

Hablando acerca del tiempo que se tarda en obtener resultados, con la estrategia SEO los resultados se empiezan a obtener a medio y largo plazo, a diferencia de la estrategia SEM, en la que los resultados son inmediatos y se pueden prolongar todo lo que se quiera. En el caso de querer saber más características y diferencias, se puede contactar con: www.onlinevalles.com/

Sabemos que es muy difícil, tener que decantarte por una de las dos opciones, ya que cada una de ellas, tienes sus pros y sus contras, por eso desde Online Valles, una empresa de marketing digital, especializada en posicionamiento SEO y SEM, recomendamos combinar las dos estrategias, con tal de obtener mejores resultados a corto, medio y largo plazo, ya que por un lado la estrategia SEM, posicionará el sitio web, mientras vamos trabajando con el SEO, y además el posicionamiento alcanzado con el SEM, nos ayuda a mejorar el SEO.

