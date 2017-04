Burgos acogerá el próximo sábado el XVIII Salón de Numismática, Filatelia y Coleccionismo

Etiquetas

Francisco Cuadrado, al mando de la empresa líder en la organización de eventos numismáticos, NumisHunters SL, convertirá nuevamente la ciudad castellanoleonesa en centro nacional de la numismática, la filatelia y todo aquello que este relacionado con el coleccionismo

No son ya una ni dos las ocasiones en las que la empresa NumisHunters SL, capitaneada por el empresario madrileño Francisco Cuadrado, dirige esta iniciativa en Burgos. Y es que, según la entidad organizadora, la ciudad puede ser a día de hoy la anfitriona de uno de los mejores eventos de esta índole a nivel nacional. "Hasta la fecha pocos son los salones numismáticos que nos superan en numero de asistencia de público y profesionales. En la actualidad logramos congregar en la ciudad a más de 30 profesionales de la numismática, la filatelia y el coleccionismo venidos desde diferentes puntos del territorio nacional. Asimismo, llevamos años contando con la presencia de algunos profesionales internacionales, lo cual nos está animando a que con el tiempo sigamos pensando en la idea de la internacionalización del evento", señala el señor Cuadrado.

Según datos de la organización, el Salón de Numismática, Filatelia y Coleccionismo de Burgos es visitado en cada edición por más de 1500 personas venidas desde diferentes puntos, no solo de la comunidad de Castilla y León, sino que también se ha registrado la asistencia de coleccionistas e interesados desde Aragón, la Comunidad de Madrid o País Vasco. La entrada totalmente gratuita y el obsequio de una moneda de colección como reclamo para todos los asistentes hacen que el éxito de afluencia de coleccionistas y público en general esté más que garantizada. Además, según palabras del empresario madrileño, "Burgos siempre ha sido para mi muy especial. Desde que llevo con este proyecto en la ciudad, la aceptación del mismo siempre ha sido sobresaliente, esto hace que cada año siga ilusionado con el mismo, lo cual me lleva a realizar siempre un esfuerzo extra para la promoción de este salón en particular, digamos que es el niño mimado de todos los eventos de los que realizamos a nivel nacional".

El evento tendrá lugar el próximo sábado día 29 de Abril en los salones del Hotel Corona de Castilla****, en horario de mañana y tarde. Además, como se ha señalado con anterioridad, la entrada es totalmente gratuita. Durante la celebración de estas jornadas numismáticas, se podrá vender, tasar y comprar monedas, sellos, billetes y todo aquello que esté relacionado con el coleccionismo en general. Asimismo, la empresa organizadora ha querido destacar que el evento no está creado únicamente para la comercialización con productos de esta índole sino que, además, los profesionales estarán en todo momento a disposición del público en general. Y es que los asistentes podrán demandar siempre un contínuo asesoramiento de forma totalmente desinteresada y gratuita para conocer el valor de aquellas piezas que tengan en propiedad, de forma que si lo desean puedan realizar incluso la adjudicación de las mismas durante la celebración de la convención.

Para mas información la organización emplaza a su web oficial: http://www.numishunterscoinfairs.com

