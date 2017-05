Camiones que garantizan una óptima refrigeración

Etiquetas

Si se pretenden transportar alimentos, a la hora de proceder al alquiler de coches en Santa Cruz de Tenerife hay que atender a una serie de particularidades, requisitos que ha de reunir el vehículo. Entre otras cosas, ha de ser un camión con espacio de refrigeración como los de Autos Jocar, S.L.

Las técnicas frigoríficas utilizadas en la conservación y transporte de los alimentos destinados a consumo humano han de cumplir con unos estándares de calidad determinados. Lo mismo para con algunos productos químicos y farmacéuticos que también tienen que transportarse a una temperatura controlada. Los vehículos de la flota de Autos Jocar, S.L. están preparados para evitar que lo transportado en su interior, en las cámaras frigoríficas, sufra variaciones de temperatura. Se trata de mantener algo tan importante desde el punto de vista de la salubridad como es la cadena de frío.

Cuando se trata de alimentos, las empresas de alquiler de coches en Santa Cruz de Tenerife tienen que tener siempre en mente que la manipulación de los productos ha de ser la adecuada para garantizar la seguridad de los mismos y para que lleguen al consumidor final en las mejores condiciones. Las cámaras de estos vehículos han de estar diseñadas de tal modo que no se produzca contaminación microbiana. Se ha de poner especial cuidado en las operaciones de carga, descarga y transporte. Los operarios que usen los vehículos de transporte de alimentos de Autos Jocar, S.L. han de tener una formación adecuada que les permita garantizar las mejores condiciones higiénicas.

Las cajas isotérmicas pueden disponer o no de enfriamiento interno. Es básico que los alimentos de origen agrícola no se trasladen en cajas que se hayan usado para movilizar carnes, pescado, mariscos, huevos o productos químicos. En definitiva, al alquilar un coche en Santa Cruz de Tenerife hay que buscar un vehículo que garantice la inocuidad. Es importante que antes de comenzar el proceso de carga se inspeccionen los camiones para certificar que están limpios. Cada una de las etapas del transporte de alimentos es de importancia capital y el momento de elegir un camión no iba a ser menos. Se trata de dar con un vehículo como los que componen la flota de Autos Jocar, S.L. Es decir, que mantenga la temperatura de los productos. Estos camiones garantizan una óptima regulación y control de la temperatura. Vehículos con todas las comodidades y fáciles de conducir.

