Más de 150 medios, algunos de los más influyentes en lifestyle, moda y RSC de Europa, se dieron cita en Amberes para conocer la colección de C&A para el próximo otoño/invierno 2017

C&A presenta BEHIND-THE-SCENES, su nueva colección otoño/invierno 17 en Amberes

Para esta nueva colección, denominada BEHIND-THE-SCENES, C&A ha diseñado modelos que envuelven con extrema sutileza la piel de la mujer; mezclando el estilo rústico con delicados detalles muy femeninos. La gama de colores esta temporada va desde los tonos tierra hasta los fríos empolvados con sutiles toques oscuros.

Para esta nueva colección, denominada BEHIND-THE-SCENES, C&A ha diseñado modelos que envuelven con extrema sutileza la piel de la mujer; mezclando el estilo rústico con delicados detalles muy femeninos. La gama de colores esta temporada va desde los tonos tierra hasta los fríos empolvados con sutiles toques oscuros.

La colección aúna prendas cuyo fin es hacer sentirse cómoda y a la vez elegante a la mujer. Con tejidos sofisticados como el cachemir, las piezas se vuelven atemporales, a la vez que acarician la piel, otorgando un punto casual para vestir todos los días. Tejidos innovadores completan la colección a los que se unen telas que cuidan el medio ambiente.

Además del lanzamiento de la colección otoño/invierno 2017, C&A anunció el siguiente paso en su continuo compromiso con la sostenibilidad. A partir de junio de 2017, C&A será el primer minorista de moda que ofrecerá a sus clientes las camisetas Cradle to Cradle * CertifiedTM, prendas suficientemente seguras como para ser devueltas al ciclo de nutrientes biológicos una vez utilizadas. William McDonough **, co-creador del Diseño Cradle to Cradle® y del Programa de Productos Cradle to Cradle Certified ™ explicó a los asistentes el esfuerzo y el fuerte impulso que la firma está llevando a cabo hacia una moda circular. "Para que la industria de la moda pueda volverse circular, todas las partes involucradas en el modelo de negocio deben cambiar. Cada actor tiene una función que cumplir. Desde C&A apoyamos esta transición alimentando y escalando soluciones innovadoras que pueden cambiar la forma en que nuestras prendas se fabrican, se usan y se reúsan".

"A través de los productos C2C Certified, estamos un paso más hacia un futuro más sostenible y circular. Junto con otros socios fundadores clave, estamos creando una iniciativa para apoyar los modelos de negocio circulares e innovadores", concluye Kristina Büttner, Directora de Marketing de C&A.

Temporada tras temporada, la colección de C&A es el resultado del trabajo del equipo de diseñadores que trabajan para la firma, y cuyas sedes centrales están ubicadas en Dusseldorf y Bruselas. La nueva colección estará disponible a partir del 1 de agosto en los 18 países europeos y a través de la web.

Para más información: www.canda.com

Acerca de C&A Europa Con más de 1.575 comercios en 20 países europeos y más de 35.000 empleados, C&A Europa es una de las cadenas de moda más importantes de Europa. C&A Europa recibe a más de dos millones de visitantes al día y proporciona prendas de buena calidad para toda la familia a precios asequibles. Además de sus tiendas europeas, C&A también está presente en Brasil, México y China. C&A es una de las cadenas de venta de ropa de algodón orgánico más grandes del mundo. En 2012, C&A fue el comercio de prendas de vestir de algodón orgánico más importante del mundo, con la venta de 85 millones de piezas, el 30 por ciento de los ingresos totales a partir de la venta de prendas de algodón. En 2013, esta cifra alcanzó el 38 por ciento. En 2014, fue la empresa número uno en el mundo por el uso de algodón orgánico certificado y Textile Exchange la ubicó en el primer puesto de su lista de las diez empresas que usan mayor cantidad de algodón orgánico.

