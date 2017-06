Cancelación, pérdida de equipaje y salud, los seguros más demandados para viajar este verano

Etiquetas

/COMUNICAE/

La tarjeta sanitaria Europea permite recibir asistencia sanitaria que los habitantes del país de destino, pero no otro tipo de coberturas como la repatriación por enfermedad. El seguro de viaje se encuentra entre los 20€ y los 70€ y puede llegar a cubrirte gastos de hasta 100.000€ en el extranjero

La pérdida o robo del equipaje, el overbooking, los accidentes, lesiones o enfermedades repentinas, fallecimiento del viajero o de algún familiar, son los principales factores que pueden hacer que se arruine un viaje de vacaciones incluso antes de haber llegado a destino y haberlo disfrutado. Sin embargo, y a pesar de que los costes y molestias derivados de que estos imprevistos ocurran, los seguros son una de las opciones que menos se tienen en cuenta a la hora de gestionar nuestras escapadas.

Los expertos de Coverfy, la primera app que permite gestionar todos los seguros desde el dispositivo móvil y optimizar precios y coberturas, dan las claves para realizar un viaje sin sobresaltos.

¿Qué seguros y pólizas interesan más? Los viajes organizados por agencia siempre que combinen alojamiento y desplazamiento, tienen la obligación de incluir un seguro mínimo para el viajero, que por ejemplo dé respaldo ante el retraso de un vuelo, anulación del viaje por problemas técnicos de la compañía, overbooking o repatriación del cuerpo en caso de fallecimiento.

Sin embargo, muchas veces este seguro básico no es suficiente, ya que puede no incluir coberturas que suelen ser importantes. Es el caso, por ejemplo, de todo lo relacionado con la salud, ya que no todos los países dan respaldo sanitario. De hecho, hay países en los que puede llegar a denegarse total o parcialmente la atención sanitaria del viajero.

Si el destino es Estados Unidos, la cobertura sanitaria es la más demandada por los viajeros, ya que los gastos médicos en este país son muy elevados, donde por ejemplo, romperse una rodilla con la consecuente operación e ingreso hospitalario puede suponer un desembolso de unos 35.000€. Por ello, si el destino este verano es EEUU hay seguros de viaje que proporcionan una cobertura de hasta 100.000€ por unos 35€.

El seguro de salud también cuenta con mucha demanda entre los viajeros que eligen como destino países exóticos, en los que el riesgo de intoxicaciones o transmisión de enfermedades es elevado. Cuando el destino es Europa, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la tarjeta sanitaria comunitaria permite recibir asistencia médica en las mismas condiciones que los ciudadanos del país de destino, pero no incluye ningún otro tipo de cobertura, como por ejemplo, la repatriación en caso de enfermedad.

Pero además del respaldo sanitario, en el caso de que sea una escapada de aventuras o deporte, es recomendable que el seguro cubra la búsqueda o rescate, los costes de contratación de un intérprete ante determinados problemas, la cobertura de daños que se puedan ocasionar a terceros o los costes y gastos judiciales derivados.

Otro de los elementos que no suelen estar incluidos en las coberturas mínimas, es el de robo, pérdida o daño de equipaje durante el viaje. Incluso, algunas aseguradoras garantizan la cobertura de robo cuando este se produce en la habitación de un hotel o vehículo público.

Por último es importante informarse bien de las posibilidades que ofrecen las aseguradoras según el destino, porque hay países, como Cuba o Rusia, donde un seguro de viaje es obligatorio para poder entrar.

Los seguros habituales dan respaldo a los imprevistos vacacionales Cuanto más lejano sea el destino, más tranquilidad ofrecerá tener un seguro con máxima cobertura a mano. Invertir en un seguro de viaje es altamente aconsejable y no tiene por qué resultar caro. De hecho, el mercado ofrece distintas opciones desde las más básicas por 20€, hasta las más completas en torno a los 70€.

Pero, además, las coberturas de los seguros habituales pueden servir de respaldo ante determinados imprevistos durante las vacaciones. Entre ellos el de salud, que podría incluir determinadas coberturas en otros países, o el del hogar, que en algunas ocasiones da respaldo a la curación, traslado o repatriación en caso de enfermedad o accidente en el extranjero, así como robo, daño o extravío de equipajes o efectos personales del asegurado. Para quienes padecen enfermedades crónicas, el envío de medicamentos al extranjero también puede verse respaldado por el seguro de la vivienda.

Además, si el viaje se ha pagado con tarjeta VISA, también puede dar cobertura a determinados aspectos como por ejemplo en lo relativo a la cancelación del viaje.

Acerca de Coverfy Comenzando operaciones en agosto de 2016 por un equipo liderado por Vicente Arias, Coverfy (www.coverfy.com) es una app de creación española que optimiza y gestiona todos los seguros desde el smartphone. Su plataforma mobile permite integrar y sacar el máximo partido a las pólizas contratadas (hogar, salud, automóvil, vida, viaje, mascotas) a la vez que ofrece un servicio de optimización y mejora gratuito buscando y proponiendo de forma proactiva al usuario la mejor oferta disponible para coberturas similares y realizar todos los trámites en la palma de la mano. Además, cuenta con asesores para resolver dudas o para atención en caso de siniestro u otra emergencia. Casi 40 aseguradoras ya apuestan por la compañía, que alcanza ya las 40.000 descargas en dispositivos iOS y Android. Coverfy es una empresa autorizada para operar como mediador de seguros en España por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), que como principales ventajas ofrece: consultar en cualquier lugar toda la información de los seguros contratados, optimizar pólizas mediante algoritmos propios y la asistencia gratuita de un asesor personal -titulado y con experiencia por chat o teléfono- que buscan los mejores precios y coberturas en función de las necesidades; gestionar los contratos sin ningún tipo de papeleo; y análisis de perfiles y sugerencia de mejoras en materia de seguros para no tener duplicidades y pagar menos sin reducir las coberturas.

Fuente Comunicae