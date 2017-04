Causas de la multiplicación de empresas de minicréditos online

Etiquetas

El aumento del consumo en España, las facilidades que aporta la gestión por internet y la cada vez mayor aceptación de los minicréditos online como herramienta de financiación, han supuesto una proliferación de empresas de préstamos rápidos en los últimos años.

Y es que, para pequeños imprevistos económicos, por ejemplo, a final de mes, o urgencias en pagos, esta herramienta de financiación supone muchas ventajas frente a otros productos, como los tradicionales préstamos bancarios. Imaginemos a Fernando, un autónomo que ha tenido un problema con su vehículo el primero de mes. Lo necesita para trabajar, pero sus clientes se han demorado en el pago de sus facturas. Con los micropréstamos, de forma sencilla y en tan solo unos clics, tiene la situación resuelta.

RÁPIDO Y DISCRETO

A diferencia de otros productos de financiación, los minicréditos se solicitan online y el cliente recibe en su cuenta el dinero en menos de 24 horas. Por otra parte, los datos que nos solicitan son muy pocos y fáciles de completar, pues son básicamente el documento de identidad, un justificante bancario y tu número de cuenta.

Al ser los préstamos rápidos de pequeñas cuantías – generalmente en horquillas comprendidas entre 50 y 1000€ - no tienen en cuenta si estamos desempleados, para qué necesitamos el préstamo, situación personal, avales, ni siquiera si estamos en alguna lista de impagos como ASNEF. Esto no ocurre al solicitar un préstamo bancario, que no se considera competencia de los minicréditos, porque generalmente son destinados a mayores inversiones como la constitución de un negocio, una reforma, cambio de coche, etc. Así, por ejemplo, a la hora de solicitar un crédito bancario hay que personarse en una entidad financiera, te piden el objetivo del préstamo, situación laboral y personal y avales. Hasta que cada caso concreto es estudiado, puede pasar bastante tiempo.

Las compañías de micropréstamos cobran cada vez mayor credibilidad. Si bien no están controladas por el Banco de España, pues no son sociedades de valores, no guardan una relación directa con los mercados y su negocio base no es la captación de depósitos, a finales de 2013 muchas de ellas se unieron en la Asociación Española de Micropréstamos (Aemip) para elaborar, entre otros aspectos, un código de buenas prácticas que deben cumplir sus integrantes.

ELECCIÓN SEGÚN NECESIDADES

Debido a este crecimiento de empresas de préstamos rápidos, contamos ya con comparadores para conocer cuáles son los que más nos convienen, e incluso con una plataforma que ofrece estos microcréditos mediante la colaboración de las empresas más reconocidas del sector. El cliente deberá rellenar un formulario y esta herramienta le indicará cuál es la empresa que más se ajusta a sus necesidades y preferencias de forma gratuita.

Un gasto de última hora no previsto a fin de mes ya no tiene que ser un problema gracias a los microcréditos. Sin embargo, las compañías que los facilitan recomiendan un uso responsable de los mismos. No debemos utilizarlos como una vía común de financiación, sino solo en el caso de que nos surja alguna urgencia o imprevisto económico.