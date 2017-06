Centralizar la gestión de seguros ahorra al usuario hasta un 40%

Etiquetas

/COMUNICAE/

Los españoles gastamos una media de 1.200€ al año en seguros. Detectar duplicidades o coberturas innecesarias, es la clave para el ahorro. Recordatorios automáticos, optimización de precios, eliminación de duplicidades y coberturas innecesarias o acceso a través de dispositivo móvil son algunas de las ventajas de las nuevas herramientas tecnológicas en el área de los seguros

Entre los seguros materiales, los personales o los temporales, cada persona puede llegar a gestionar a lo largo del año una cantidad importante de pólizas, la mayoría de las veces, a través de diferentes aseguradoras. El de salud, el de coche, el de vivienda, el de mascotas, el de viajes… Los hogares españoles gastan una media de 1.200€ anuales en seguros. Descubrir cuál es el seguro que mejor se ajusta a las necesidades y al presupuesto es difícil, por ello, según los expertos, sale rentable centralizar la gestión. De hecho, los datos de Coverfy, la primera app que permite gestionar los seguros desde el dispositivo móvil, apuntan que el usuario puede llegar a ahorrar hasta un 40% de su presupuesto.

Hasta ahora, la centralización pasaba inevitablemente por las gestorías tradicionales, un tipo de servicio que en algunas ocasiones puede no ser accesible para el usuario. Sin embargo las nuevas posibilidades que ofrecen las nuevas empresas tecnológicas y aplicaciones móviles gratuitas democratizan la gestión centralizada de los seguros. “La clave del ahorro y el valor añadido está precisamente en el modelo, que une el acceso a las nuevas tecnologías a través de dispositivo móvil, con una atención personalizada de los gestores tradicionales, que valora y decide cuál es la mejor opción en cada momento y circunstancia”, explica Vicente Arias, CEO de Coverfy.

Detectar las duplicidades o coberturas innecesarias y la personalización, imprescindibles para el ahorro La detección de duplicidades o coberturas innecesarias es fundamental para conseguir el ahorro. Y es que, en muchas ocasiones, entre los diferentes seguros del usuario pueden existir coberturas cruzadas similares. “De esta forma, quizá tengas una póliza en el seguro de hogar que te cubra algún tema de viajes y que no tenga que estar incluida dentro de tu seguro de viajes habitual. O lo mismo tienes un piso de 100.000€ y tiene un coberturas como si fuese un piso de un millón de euros” explica Vicente.

También podría ocurrir al contrario, es decir, que se acepte una oferta con muy buen precio, pero que no contemple determinadas coberturas que sí merezca la pena tener y puedan ser desconocidas para el usuario. “Habitualmente el usuario no tiene fácil acceso a la visión global de sus pólizas contratadas con diferentes aseguradoras, y por desconocimiento u otros factores, puede no tener la póliza adecuada”.

Gracias a las nuevas insurtech, que es como se denominan las nuevas tecnologías dirigidas al sector asegurador, el usuario tiene en la palma de su mano un acceso fácil a sus seguros y pólizas habituales, así como a la administración profesional de todos ellos a través de gestores oficiales dedicados a buscar, valorar y ofrecer de forma proactiva y personalizada, de entre todas las posibilidades rastreadas, las alternativas más adecuadas en cada caso. “El usuario tan solo tiene que crear su perfil para asegurarse de recibir las ofertas más adecuadas a sus necesidades”.

Acerca de Coverfy Comenzando operaciones en agosto de 2016 por un equipo liderado por Vicente Arias, Coverfy (www.coverfy.com) es una app de creación española que optimiza y gestiona todos los seguros desde el smartphone. Su plataforma mobile permite integrar y sacar el máximo partido a las pólizas contratadas (hogar, salud, automóvil, vida, viaje, mascotas) a la vez que ofrece un servicio de optimización y mejora gratuito buscando y proponiendo de forma proactiva al usuario la mejor oferta disponible para coberturas similares y realizar todos los trámites en la palma de la mano. Además, cuenta con asesores para resolver dudas o para atención en caso de siniestro u otra emergencia. Casi 40 aseguradoras ya apuestan por la compañía, que alcanza ya las 40.000 descargas en dispositivos iOs y Android. Coverfy es una empresa autorizada para operar como mediador de seguros en España por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), que como principales ventajas ofrece: consultar en cualquier lugar toda la información de los seguros contratados, optimizar pólizas mediante algoritmos propios y la asistencia gratuita de un asesor personal -titulado y con experiencia por chat o teléfono- que buscan los mejores precios y coberturas en función de las necesidades; gestionar los contratos sin ningún tipo de papeleo; y análisis de perfiles y sugerencia de mejoras en materia de seguros para no tener duplicidades y pagar menos sin reducir las coberturas.

Fuente Comunicae