Certificación Openbravo y herramientas de software, novedades del Máster en Business Intelligence de EAE

EAE Business School presenta las principales novedades del Máster en Business Intelligence, que incluye la Certificación Openbravo y el acceso a las principales herramientas de software

EAE Business School (www.eae.es) presenta las principales características para 2017 de suMáster en Business Intelligence e Innovación Tecnológica, programa Full Time diseñado para formar profesionales en el área de las nuevas Tecnologías de la Información y Business Intelligence, siempre con la visión de cumplir con lo que demandan las empresas e instituciones en cada momento. Para ello, ofrece una sinergia clara entre la tecnología y la gestión, lo que permite a los participantes desarrollar las habilidades y técnicas necesarias en el área de Business Intelligence e Innovación Tecnológica para liderar proyectos de tecnología de la información en diversos sectores de la economía. El máster comienza en octubre de 2017.

En el Campus de Madrid, el programa está dirigido por Carlos Andreu, Socio Director en Acker & Partners, Partner de Brain Trust Consulting Services, PDG por IESE, Executive Master Sales & Marketing por IE, e Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. En el campus de Barcelona, los Directores del Programa son Marteen Tromp, Director of Product Management en Openbravo, Co-owner en Ideas and Creativity, AMBI Diploma (Post-University Computer Science) por la Technical University de Eindhoven, y Certificado APICS por The American Society of Production and Inventory Control; y Gustavo Ramírez, Business Intelligence Manager en SDG Group España, Consultor Certificado de SAP MM, Ingeniero Industrial y de Sistemas por el ITM, Máster en Supply Chain Management and Technology por la URL, y Máster en Dirección Financiera por EAE Business School.

Certificación Openbravo, herramientas de BI y competencias técnicas El Máster en Business Intelligence e Innovación Tecnológicase estructura en 70 créditos ECTS, repartidos en grandes módulos académicos como Business Transformation, Business Intelligence, Big Data y Professional Skills, la realización del Minor y el desarrollo de un proyecto final, que consiste en la realización de un Plan de Business Intelligence e Innovación Tecnológica que esté en línea con la estrategia global de la empresa. Es el único programa de España en el que se pueden desarrollar tanto las competencias directivas como aquellas más técnicas relacionadas con el área del BI, avaladas por nuestro partner UPC.

Uno de los aspectos clave del programa en 2017 es su intensa aproximación al sector. Así, una de las claves es que al finalizar el programa, los alumnos obtienen la certificación otorgada por OpenBravo, una de las empresas líderes del mercado de software open source. Además, durante el programa los participantes tienen a su disposición el uso de herramientas de software especializado en Business Intelligence, como por ejemplo MySQL, Cassandra, MongoDB o Hadoop para Big Data; SQL Server, SSDT o Excel BI para Data Warehousing; Qlikview o Microstrategy para Data Analysis & Visualizations; R, Spark, H2O, BigML o Dataiku para Data Science; y PrestaShop para Customer Analytics & Retention.

Importante también destacar que el plan de estudios del máster se desarrolla conjuntamente con el Consejo Asesor del área, formado por profesionales de empresas como Pepsico, Nike, DHL, Danone, Accenture, Fujitsu, Grupo Planeta, Mango o Grupo Puig, entre otras.

Business Networking, soft skills y emprendeduría, novedades en 2017 EAE mejora los servicios de networking y emprendeduría que ofrece al alumno, enfocadas a la mejora del networking, la ampliación de los contactos profesionales y la creación de herramientas específicas para alumnos interesados en emprender su propio negocio.

Una de las principales novedades es la creación del ciclo de Business Networking, conjunto de actividades centradas en la generación de espacios de encuentro entre alumnos, profesionales y profesores de EAE, con el objetivo de maximizar el intercambio de competencias, potenciar la formación continua y el desarrollo de relaciones profesionales con amplia experiencia profesional.

Por otro lado, el renovado Servicio de Emprendedores de EAE ofrece un acompañamiento de calidad a aquellos alumnos de la Escuela que se encuentren inmersos en cualquiera de las fases de un proyecto de emprendeduría. El objetivo es ofrecer un servicio 100% transversal, que va desde la formación al acompañamiento o el networking para acelerar la visibilidad del proyecto.

Por último, el ciclo de Soft Skills consta de diez talleres mensuales independientes organizados de acuerdo al Modelo de Competencias Emocionales, y tiene como tiene como objetivo que el profesional participante complemente su formación con la movilización estratégica de sus habilidades. Las Soft Skills son un conjunto de habilidades personales que, formando parte de la inteligencia emocional, hacen posible que nuestra vida en sociedad se pueda desarrollar convenientemente.

Estos servicios complementan a otros ciclos dirigidos a potenciar el networking entre profesionales, como los de Acogida y Social Networking. En total, EAE programa más de 400 conferencias, talleres, encuentros y actividades para los alumnos.

Nuevo curso académico La convocatoria de programas de 2017 arrancó a finales de abril con los alumnos de MBA, Máster y Posgrado en las modalidades Full Time, Executive Education y Global Education, en los campus de EAE en Madrid y Barcelona. En la última convocatoria académica, pasaron por los campus de Madrid y Barcelona más de tres mil quinientos alumnos de 102 nacionalidades distintas, y cinco continentes. De estos alumnos, el 66% fueron alumnos internacionales y el 34% nacionales.

