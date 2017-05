Ciberseguridad y riesgo en instalaciones industriales

Etiquetas

/COMUNICAE/

Los recientes ataques a redes de ordenadores han vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de intrusión maliciosa en sistemas de control de activos industriales. En efecto, la alteración de los algoritmos de control puede conducir a situaciones que vayan desde la pérdida de producción hasta, en el límite, la posibilidad de daños materiales e, incluso, personales

Los recientes ataques a redes de ordenadores han vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de intrusión maliciosa en sistemas de control de activos industriales. En efecto, la alteración de los algoritmos de control puede conducir a situaciones que vayan desde la pérdida de producción hasta, en el límite, la posibilidad de daños materiales e, incluso, personales.

Sin embargo, no conviene ser alarmistas: la actividad industrial se mueve en un entorno de distintos tipos de riesgos (financiero, medioambiental, seguridad de procesos, seguridad laboral, etc.). A lo largo de los años ha ido desarrollando conceptos genéricos y técnicas específicas para conseguir controlar los riesgos hasta niveles compatibles con la sostenibilidad de sus actividades. Obviamente el ciber riesgo no será distinto y, después de una etapa inicial de incertidumbre, es previsible que pase a ser controlado dentro del esquema general y válido para culaquier tipo de riesgo (imagen equema del riesgo).

En el caso de la ciberseguridad, la identificación y evaluación de riesgos puede realizarse mediante herramientas derivadas de las habituales en otros tipos de riesgos: HAZOP, análisis cuantitativos de riesgos, etc. A su vez, la gestión y revisión se consigue mediante sistemas de gestión derivados también de otros existentes y ampliamente probados (calidad, medio ambiente, seguridad…).

DEKRA, desde sus líneas de negocio Insight y Business Assurance, y en colaboración con el Instituto de Ciberseguridad Industrial, ayuda a sus clientes a establecer estos sistemas de gestión de ciber riesgo. Se basa, para ello tanto en sistemas probados de gestión como en las mejores prácticas en materia de identificación y evaluación de riesgos.

Sobre DEKRA DEKRA ha estado activa en el campo de la seguridad durante más de 90 años. Fundada en 1925 en Berlín, es hoy una de las organizaciones de expertos líderes en el mundo. DEKRA SE es una filial de DEKRA e.V. y gestiona los negocios de explotación del Grupo. Sus servicios van desde la inspección de vehículos y expertos de evaluaciones a los servicios de reclamaciones, inspecciones industriales y de construcción, consultoría de seguridad, pruebas y certificación de productos y sistemas, así como cursos de formación y trabajo temporal.

DEKRA en España cerró en 2016 con una facturación de 57 millones de euros, con un crecimiento del 10% frente al año anterior y con 531 empleados. Presente en sus 3 unidades de negocio principales, Automoción, Industria y Personal, prevé un crecimiento importante de acuerdo con las nuevas oportunidades del mercado para los años venideros.

Fuente Comunicae