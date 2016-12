3D Click, crear y compartir presentaciones animadas de productos en 3D sin saber de 3D

Etiquetas

Uno de sus principales usos será crear productos virtuales en 3D animados y validar si el público los compraría antes de ponerlo en producción (es decir, validar el mercado y el producto), personalizándolos de manera que ellos puedan comprobar cómo quedan en su hogar o en la oficina mediante realidad aumentada, para decidir si quieren encargarlos y recibirlos en casa impresos en 3D.

3D Click, permite personalizar objetos y productos sin ayuda de un experto en 3D y sin tener conocimientos de 3D Según la investigación de Mintel, la agencia de estudios de mercado líder a nivel mundial, 1 de cada 5 estadounidenses millennials pide personalizar el packaging en sus compras, mientras que 1 de cada 4 consumidores chinos está dispuesto a pagar más por los envases de refrescos personalizados.

Este proceso suele resultar muy caro y lento, por la dependencia del experto 3D y por el número de profesionales involucrados, pero 3D Click, la plataforma colaborativa online que acaba de salir al mercado, permite personalizar objetos y productos sin ayuda de un experto en 3D y sin tener conocimientos de 3D.

¿Cómo? Escogiendo un objeto del catálogo de 3D Click, subiendo fotos o dibujos a la plataforma y estampándolos con un solo click sobre el objeto.., y todo sin saber de 3D.

3D Click permite generar catálogos 3D online fácilmente para mejorar la experiencia de decisión de compra y aumentar así las ventas online De esta manera, los usuarios y clientes podrán interactuar con los productos de una manera innovadora. El producto se podrá explorar en 360º con un visor de 3D, rotar y escalar los productos, anotar en ellos, crear animaciones de cámara y de objeto, colaborar de forma privada con los miembros del equipo, contextualizarlo en 3D usando realidad aumentada o materializarlo con el servicio de impresión 3D.

Aguas de Barcelona, a través del programa Síty y la incubadora de startups tecnológicas Incubio, confió en su eficacia y utilidad para el sector e invirtió en el proyecto para hacerlo realidad. Hoy se presenta como una de las herramientas más innovadoras del sector.

Entrevista a Débora Alasraki, fundadora de 3D Click

¿Cuáles son las ventajas de 3DClick frente a otros tipos de software que personalizan volúmenes o frente a otras herramientas colaborativas?

Es una herramienta online, por lo que no tienes que descargar ningún software.

Es fácil de usar sin saber 3D. Está pensada para diseñadores, fabricantes y directores de marketing.

Es visual y colaborativa, y te permite anotar el feedback directamente sobre el producto 3D.

Permite presentar el producto animado, ayudando a comunicar muchas más cosas del producto (cómo se monta, cómo se abre, cómo se limpia, etc).

No es solo un editor, sino un visualizador online pensado como catálogo 3D de producto.

El propio visualizador permite ver el producto en su contexto, para ayudar a la toma de decisiones, con el botón de Realidad Aumentada y un smartphone.

El propio visualizador permite imprimir prototipos en 3D (previo permiso) para verificación.

Es una herramienta colaborativa entre fabricantes, diseñadores, tiendas online y clientes… porque todos lo pueden usar con la misma facilidad.

Sirve para prototipar, validar, presentar e interactuar con el cliente final.

Es “all in one”, desde el proceso de diseño hasta la producción y el punto de venta. Se integra el diseño, la producción y el marketing, contando con la interacción y el feedback de todos los intervinientes en cada fase del ciclo de vida del producto.

Es la primera herramienta para crear catálogos de productos de 3D en tan sólo 10 min y sin saber de 3D

¿Quién está detrás de 3DClick? El equipo de 3DClick lo forman Débora Alasraki,que trabajaba como arquitecta de stands, eventos y espacios corporativos para clientes industriales, Javier Rial, como diseñador de señalética, packaging y eventos y Luis como desarrollador de tiendas e-commerce e interactivos. Los tres trabajaban en entornos de mucha presión donde el tiempo es un factor importante y la creatividad, la implementación y la producción van absolutamente de la mano. Se encontraban con los mismos problemas en su entorno profesional, necesitaban muchas reuniones y un equipo interdisciplinar para escoger materiales, definir programa, diseñar y ejecutar los proyectos para sus clientes.

La “materia prima” con la que se trabajaba era distinta para cada profesional: el arquitecto y diseñador de producto el modelo 3D, el diseñador gráfico con las imágenes 2D, el proveedor de material con imágenes o muestras y el fabricante y instalador con planos 2D o con prototipos o instalaciones en 3D o reales. Y, además, el cliente, como usuario final, sólo se sabía manejar con editores de texto simples o power points en los que pueden ver imágenes y vídeos.

Todos teníamos que trabajar en un entorno 3D sin saber de 3D ni tener los softwares necesarios para ello porque eran muy caros y sobre todo con curvas de aprendizaje muy largas…, así que todos dependíamos del experto en 3D para que nos colocara las gráficas, las texturas de los materiales, para que hiciera los renders y para que fuera actualizando el proyecto durante todo el proceso con cada feedback del cliente y proveedores… un juego a tres o cuatro bandas, que frenaba el tiempo del proyecto y hacía difícil controlar los márgenes y la competitividad con un proceso de trabajo tan reactivo y dependiente de un externo.

Decidimos desarrollar una herramienta muy visual y muy fácil de usar, en la que pudieran colaborar diseñadores con fabricantes y con clientes… y que además permitiera también presentar animadamente el producto final online y en 3D para impactar y explicar mejor el producto, tanto a prescriptores como a clientes finales. Queríamos conseguir generar catálogos 3D online en tres clicks para pasar directamente del diseño al punto de venta.

Testimonios Marian Dirkzwager, Branding Architect"I am a super fan of 3D Click. I drop my booth design on it and speed up the decision making of my clients”

Nicolás Galán, 3D Designer"It's true! In less than 10 min I could animate my lamp and show it on site in AR to my client. It’s amazing"

Paolo Santi, Marketing Director"Is a great marketing tool. We are using it to explain our machines in Trade Fairs"

Angel Armisén, Art Director, Quivitas-Agencia PublicidadIt is a great tool to overcome the 3D barrier! we just drop our graphics on different bottles and directly see the results in 3D.., moreover we asked the client for feedback and came back to us with personal annotations on the different proposals..in place, exactly where he meant. This tool saves time, money and misunderstandings. I like the AR tool too, because it helped us to directly validate our design in place with no need of time consuming simulations.

Marcos González, Packaging EngineerNow our customers can get our CAD models through the platform and customize them with their brands… No more renders!

Requisitos técnicos

Conexión a internet

Navegador que soporte XML3D (basado en WebGL y JavaScript)

Chrome en Windows, Mac OS X y Android

Firefox en Windows, Mac OS X y Android

Safari en iOS

Modelos 3D en formato obj. (todos los programas vectoriales exportan a obj.), tamaño máximo del modelo 12 MB

Imágenes en formato jpg, png y gif, tamaño máximo 2MB

Contacto Nombre y apellidos: Débora Alasraki Cargo:Co- Founder & CEO Correo electrónico: debora@3dclick.click Teléfono fijo o móvil: +34 619242037 Página web: https://www.3dclick.click/

