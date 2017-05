Clínica Curull propone 5 tratamientos de estética dental para conseguir la mejor sonrisa antes de las vacaciones

Etiquetas

El blanqueamiento dental, las carillas, la limpieza bucal o el Análisis Digital de la Sonrisa son algunos de los procedimientos que la Dra. Conchita Curull recomienda para conseguir la mejor sonrisa antes de las vacaciones

La Clínica Curull lanza diferentes propuestas para tener una buena salud bucodental y presumir de sonrisa este verano. “Una sonrisa perfecta va a reforzar nuestra autoestima, hará que nos sintamos mejor con nosotros mismos y que descubramos el placer de sonreír”, señala la Dra. Curull.

En función de los objetivos y la antelación, la Clínica Curull presenta diferentes propuestas. Igualmente, durante la consulta, el equipo médico evalúa cada caso, pues cada uno de ellos es particular y tendrá una intervención adaptada.

2 meses antes

Diseño de la sonrisa El Digital Smile Design (DSD) o Análisis Digital de la Sonrisa es una técnica que diseña la sonrisa ideal para cada paciente considerando sus características faciales, sus movimientos al hablar o sus gestos de expresión. Utilizando fotos e imágenes en vídeo de la persona, se realiza un estudio estético facial y dental individualizado. Para la Dra. Curull, fundadora de la Clínica Curull, la clave de este tratamiento de estética dental es que “antes de iniciarlo, el paciente puede saber cuál va a ser el resultado final”. Además, se lleva a cabo una maqueta o provisional instantáneo, lo que permite ver cómo se integra ese tratamiento en el rostro de la persona que va a ser tratada. Cabe remarcar que el Análisis Digital de la Sonrisa es la técnica idónea para todo aquel que quiera someterse a un tratamiento de estética más global. También es muy personalizado, por lo que, en función de las necesidades de cada uno, será más o menos prolongado.

1 mes antes

Limpieza bucal La limpieza bucal sirve para eliminar el sarro que está en la superficie de los dientes, así como las tinciones o manchas provocadas por agentes externos como el tabaco, el café o el vino. “En la Clínica Curull aprovechamos este tratamiento para repasar junto con el paciente las técnicas de cepillado y para asegurarnos de que la pasta dentífrica, el cepillo o el colutorio que usa son los adecuados. Si además coincide con el verano, le damos consejos sobre la dieta como no ingerir alimentos muy ácidos o evitar cosas frías, no morder hielo o no abusar de las bebidas isotónicas que son muy azucaradas”, señala Conchita Curull.

Por otra parte, la doctora indica que es aconsejable realizarse dos limpiezas al año y que una sea antes del verano, ya que puede ayudar a detectar algún problema bucodental que pueda afectar negativamente al paciente durante las vacaciones.

Blanqueamiento dental El blanqueamiento dental es una buena opción para aquellos dientes sanos que con el paso del tiempo han sufrido una modificación en su color. Esto puede deberse al café, al té, al tabaco o a medicamentos como la tetraciclina. En la Clínica Curull este tratamiento se lleva a cabo aplicando geles blanqueadores que liberan oxígeno y producen un efecto blanqueador. Posteriormente, el paciente debe continuar con el tratamiento blanqueador en casa. Para ello, se le suministra un kit de blanqueamiento y se le proporcionan instrucciones detalladas del proceso que debe seguir. La Dra. Curull advierte que “esta fase de blanqueamiento domiciliario es muy importante, ya que, en gran medida, el éxito total de este tratamiento dependerá de ello”.

El blanqueamiento dental tiene una duración de entre uno y tres años y, tras la primera sesión, los resultados suelen ser visibles. Al tratarse de una técnica muy personalizada, el número de sesiones varía en función de las necesidades del paciente. Sin embargo, siempre es combinado, es decir, una primera parte se realiza en la clínica y una segunda en casa. También es imprescindible que el paciente tenga una boca sana, sin caries ni enfermedades periodontales.

Durante el blanqueamiento dental e inmediatamente después de éste, Curull recomienda “evitar la ingesta de bebidas o alimentos con efecto colorante como el café, el vino tinto, la salsa de soja, la remolacha, las alcachofas, los frutos rojos, las nueces, etc. También se deben obviar los alimentos y las bebidas que sean ácidas o que estén heladas”.

15 días antes

Carillas de cerámica o de composite Las carillas dentales se usan para corregir dientes fracturados, oscuros o con manchas, desgastados, torcidos, desiguales y separados. Hay dos tipos de carillas, las de cerámica y las de composite. Las primeras son unas finas láminas de cerámica que se adhieren a la superficie del diente. Generalmente, sustituyen la cara visible de la pieza dental consiguiendo importantes mejoras de su posición, color y forma, con un mínimo desgaste del diente. “Las carillas de porcelana destacan por su poder de adhesión, resistencia al desgaste y la gran sensación de estética que generan. Con ellas, siempre se mantendrá el mismo color y brillo”, explica Conchita Curull.

Por su parte, las carillas de composite son materiales estéticos que se adhieren al esmalte. Al igual que las anteriores, son útiles para modificar la forma y la anatomía de los dientes o para reparar dientes fracturados. La diferencia reside en que son más económicas y que con el tiempo se desgastan y su color varía. En este sentido, la doctora puntualiza que “si el paciente busca estética, lo mejor son las de porcelana, y si busca un tratamiento económico, las de composite”.

Para ponerse carillas son necesarias dos sesiones, y una vez colocadas, se puede hacer vida normal. Los resultados son visibles inmediatamente después de la implantación, que es indolora. Su duración varía en función de si son de porcelana o de composite; mientras que las primeras tienen una vida de más de 10 años, la duración de las segundas dependerá de los hábitos del paciente.

En opinión de la Dra. Curull, “con ambos tratamientos el resultado son unos dientes más blancos, más uniformes y más bonitos, pero la clave reside en que el aspecto es totalmente natural”.

En el día a día

Una correcta higiene diaria y acudir al dentista de forma regular La clave para mantener una boca sana y lucir una bonita sonrisa reside en mantener una correcta higiene diaria, lo que incluye una buena técnica de cepillado, el correcto uso del hilo dental y un uso adecuado de colutorios. Así lo asegura Conchita Curull, quien además recomienda visitar al dentista dos veces al año para poder evitar o minimizar futuros problemas dentales.

Clínica CurullClínica Curull es un centro privado de referencia en odontología avanzada y en tratamiento de diversas patologías relacionadas con la salud bucodental. Fundada en Tarragona en el año 1995 por la Dra. Conchita Curull Gasol, ha tratado a más de 10.000 pacientes y cuenta con un amplio equipo humano formado por odontólogos y personal sanitario con una gran experiencia en implantes dentales, periodoncia, odontología integrada y estética dental.

En Clínica Curull se trabaja con un gran compromiso con los pacientes, a los que se les ofrece un tratamiento personalizado y un trato cercano. Su equipo trabaja con el máximo rigor científico y con las técnicas más avanzadas en estética dental para ofrecer soluciones diseñadas y personalizadas, así como diferentes tratamientos para las encías o el bruxismo, entre otras patologías. El centro se ha caracterizado siempre por su apuesta constante por las tecnologías más innovadoras en odontología y estética bucal para mantenerse en la vanguardia del sector. Varios servicios sitúan Clínica Curull en la excelencia del sector, como el Análisis Digital de la Sonrisa, un revolucionario sistema que permite diseñar la sonrisa ideal para cada paciente, o los implantes y dientes en un día.

