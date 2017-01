Club MTV Sunbreak Malta pone sus ojos en España

Etiquetas

/COMUNICAE/

El verano llama a las puertas de Malta, la época más larga y propicia para viajar a una isla llena de historia y de fiesta. Como antesala de la temporada estival, las vacaciones de primavera siempre son propicias para relajarse y desconectar de las obligaciones. El Club MTV Sunbreak Malta se celebrará los días 28, 29, 30 de abril y 1 de mayo y por primera vez incluirá a España entre uno de sus países promocionados. Malta, isla muy ligada a la MTV, se convertirá en una discoteca rodeada de mar. Música, miles de jóvenes de toda Europa y diversión son las premisas del festival.

'Qué Hacer en Malta', elegido partner oficial para la difusión del evento en España Qué Hacer en Malta (MadeinSpain LTD), la empresa más demandada en el sector de viajes, turismo y estudios de inglés para españoles en la isla, ha sido la elegida para disponer de todo el soporte en castellano necesario sobre el evento. Además, comercializarán en España la venta de pulseras para el Club MTV Sunbreak Malta 2017, la acreditación oficial para formar parte de una de las mejores fiestas de primavera de Europa. Estas pulseras pueden ser de acceso regular o V.I.P. Desde su página web es posible acceder a toda la información y vídeos promocionales sobre el evento, así como solucionar cualquier tipo de duda sobre el festival y realizar reservas personalizadas.

El Club MTV Sunbreak Malta se llevará a cabo en las discotecas más famosas de toda la isla: Sky Club, Uno Village, Café del Mar y Gianpula Village. Un evento para el que los mayores núcleos de actividad lúdica de Malta abrirán sus puertas por primera vez de forma simultánea en 2017, con el fin de albergar y hacer disfrutar al máximo a los miles de jóvenes de diversas nacionalidades que se darán cita en la edición de este año y a la que se unirá el Dj Internacional Bob Sinclar, una leyenda viva del panorama mundial de la última década, que sin duda incluirá en su repertorio el gran éxito de 2016 “Someone who needs me”.

Un gran festival a la altura del sello Club MTV que sin duda dejará un recuerdo único entre sus jóvenes asistentes, incluyendo fiestas de inauguración, de clausura y varias sesiones de Dj’s internacionales durante los cuatro días de festival. Además, los y las más exigentes podrán sumarle al programa principal de manera opcional, las famosas fiestas en barco o en la playa que han convertido a Malta en un destino paradisíaco para los jóvenes europeos.

Qué Hacer en Malta ofrecerá también alojamiento para el Club MTV Sunbreak Malta Como parte de los servicios extra del festival, también será posible realizar reservas de pulseras y alojamiento. Los Hoteles Beach Garden y San George’s Park son los elegidos por la organización. En caso de preferir otras opciones, Qué Hacer en Malta dispone de ofertas de vuelos, hoteles y otras ventajas. Estudiantes de toda Europa estarán esos 4 días en Malta, a los que se le sumarán todas las personas que acuden durante todo el año a la isla a disfrutar de ella. Entrando en su página web es posible obtener amplia información tanto del evento como de sus servicios.

Fuente Comunicae