Colabora con "Música por la Paz" y ayuda a los niños en riesgo de exclusión

La labor de las ONG que se preocupan por la infancia cada vez está adquiriendo en nuestro país mayor importancia. Esto es debido a que, como apunta la organización Música por la Paz en su página web, uno de cada tres niños está en situación de pobreza en nuestro país.

De hecho, España es el tercer país europeo con el índice más alto en exclusión y pobreza infantil de la Unión Europea, sólo por detrás de Grecia y Rumania. Esta cifra y este puesto en la clasificación vienen acompañados por el hecho de que nuestro país es también uno de los que menos contribuye en fondos para solventar o paliar, de alguna manera, esta situación.

La fotografía es triste y la pobreza encuentra sus causas, fundamentalmente, en la profunda crisis económica que arrasó a muchas familias en 2008, dejando en paro a padres y madres y obligándoles, sobre todo a aquellos que se dedicaban al sector de la construcción, a reinventarse.

En este sentido, Unicef destacaba a principios de abril en un comunicado, cómo la pobreza infantil se ha incrementado, sobre todo, en aquellos hogares con cuatro miembros (dos adultos y dos menores) y con ingresos inferiores a los 700 euros al mes.

Esta situación sobre la que no se debiera apartar la vista en ningún momento, se está convirtiendo en una lacra con la que se debe acabar. No se trata de tener mayor o menor nivel adquisitivo, se trata, más bien, de no conseguir, siquiera, que miles de niños y niñas cubran sus necesidades más básicas.

Por esto mismo, toda la ayuda es poca, ya que hay mucho que hacer y que trabajar en este ámbito. La organización Música Por la Paz lo sabe bien y, como reza su página en internet y repite su fundador, no pretende cambiar el mundo, si no mejorar un trocito, un barrio, una familia,...ofrecer todo lo que está en su mano para favorecer el crecimiento sano y feliz de los niños y niñas que se encuentran en riesgo de exclusión.

Así, esta ONG cuenta con más de 15 centros repartidos en toda la geografía nacional y, en ellos, cada tarde, acogen a todos los niños y niñas que quieran acudir para hacer los deberes, merendar, jugar y participar en talleres didácticos y dinámicas de grupo.

Muchos de los menores que frecuentan los centros lo hacen porque sus padres se encuentran trabajando y no pueden hacerse cargo de ellos o porque necesitan clases de apoyo o refuerzo en determinadas materias y los centros están dirigidos por profesores y educadores titulados o, simplemente, porque lo pasan bien jugando con otros niños y niñas a la vez que aprenden y desarrollan habilidades como la comunicación, la empatía, la motivación y la autoestima, a veces minada por los problemas económicos o escolares.

Las formas de colaboración son múltiples, desde voluntarios hasta cuotas mensuales o poder comprar papeletas de sorteos de viajes. Lo importante es seguir contribuyendo a que esta parte de la población, la más vulnerable, pueda crecer en una atmósfera segura, feliz y justa.