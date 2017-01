Consejos para contratar servicios hosting streaming o web

Etiquetas

/COMUNICAE/

Antes de contratar un plan de hosting web, hosting streaming, se debe tener en consideración los consejos básicos en los que se debe fijar la atención.

Planes gratis: Algunos proveedores de hosting suelen ofrecer planes básicos gratis de alojamiento para que cuando el proyecto crezca se contraten los servicios de pago. En hosting web destaca hostiger.com y, en hosting streaming, usastreams.com que ofrecen planes gratis para iniciar un proyecto.

Los planes sin límites no existen. Si ofrecen planes de hosting streaming o web sin limites, se debe saber que eso no existe. Se está tratando con proveedores de hosting no profesionales, confían que el proyecto tenga pocas visitas para poder ofrecer este servicio, cuando crezca, podrían surgir problemas.

No intentar ahorrar al máximo. Los servicios demasiado baratos suelen dar muchos problemas, un mal servicio y mala atención al cliente.

Revendedores no, gracias. No se deben contratar servicios con revendedores que hagan que el proyecto dependa de empresas intermediarias para el servicio hosting streaming de una radio o de una TV. En cualquier momento pueden cambiarse las condiciones sin previo aviso.

Servicio escalable. Al principio no se necesita mucha capacidad, conforme el proyecto crezca será necesario. Por eso, se debe procurar que el servicio hosting sea escalable. Tiene que permitir ampliar el negocio para que, llegado el momento, no se tenga que cambiar de servidor.

El soporte técnico es fundamental. Que sea fiable y solucionen los problemas rápido. Hay proveedores a los que resulta muy difícil contactar, bien porque tienen un formulario de correo que nunca leen, o porque tardan varios días en responder después de que se tenga un problema gravísimo. Se deben evitar estas empresas.

Copias de seguridad. Que tenga integrado un sistema de seguridad completo de la web. En un buen servicio de hosting se debe poder guardar y descargar las páginas localmente para que, en el caso de que ellos tuvieran un problema, no se echara todo el proyecto a perder.

Servicio estable. El servicio debe funcionar sin errores, con estabilidad. Un servicio de alojamiento con constantes errores en el servidor y en el que las páginas no se cargan es sin duda un servicio de mala calidad. Se debe procurar informarse de qué clientes maneja esa empresa, mirando las opiniones que los usuarios tienen de sus servicios, eso dará una visión de su confiabilidad.

Puerto 80. Si se está buscando un proveedor de hosting streaming, deben dar el servicio por el puerto 80. Es muy común que se bloqueen puertos por distintos motivos, con lo que el streaming no llegará a todo el potencial público. El puerto 80 es seguro que siempre funciona.

Geolocalización, un factor importante. La proximidad del hosting al mercado donde se desea posicionar los sitios web mejora los resultados en los motores de búsqueda.

Estos consejos servirán para tomar una decisión acertada.

Fuente Comunicae