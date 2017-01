Convierte tu academia en un centro TNKC

Etiquetas

/COMUNICAE/

El departamento de Expansión de The New Kids Club ha querido empezar el año ofreciendo unas condiciones preferentes a las academias y escuelas infantiles que ya están en funcionamiento.

La franquicia cuenta con franquiciados, que ya disponían de un centro educativo privado antes de unirse a TNKC y la unión les permitió ampliar sus servicios educativos al público más joven: los niños y especializarse en la enseñanza del inglés gracias a la metodología propia, el TNKC METHOD.

El aprendizaje del inglés en los niños es diferente al de los adultos, debe ser divertido y no sobrecargar al niño. Por ello, los buenos resultados que ofrece el TNKC METHOD, diseñado para alumnos de 1 a 12 años y basado en el juego, han conseguido que academias y escuelas infantiles en funcionamiento apostasen por The New Kids Club.

Estas uniones han dado muy buenos resultados, ya que los centros pueden satisfacer las necesidades educativas de los niños, no solo en el inglés, sino también en el refuerzo escolar, las actividades lúdicas y vacacionales, y siempre contando con el soporte y la experiencia de la Central Franquiciadora.

Son más de 12 años de presencia en el sector educativo de los niños y su metodología propia de inglés registrada y con copyright ha tenido y sigue teniendo buena acogida en las ciudades donde se implantan los centros. La clave de su éxito reside en un aprendizaje natural mediante juegos, cuentos, canciones y otras actividades que divierten a los niños.

The New Kids Club es un modelo de negocio muy rentable para el emprendedor gracias a la diversificación de sus servicios que permite potenciar unos más que otros en función de la demanda de cada zona. Así pues, si tienes una academia o escuela infantil, descubre la experiencia de los franquiciados que estaban en tu misma situación y conviértela en un centro franquiciado The New Kids Club.

Hasta el 31 de enero de 2017 la franquicia de inglés para niños ofrece unas condiciones preferentes para unirte a la red TNKC. Puedes contactar con Laura Pavo, Responsable del Departamento de Expansión de TNKC, dentro de Tormo Franquicias Consulting, a través del teléfono 91 159 16 66 o en el e-mail: expansion@tormofranquicias.es

Fuente Comunicae