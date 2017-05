CornerJob levanta una ronda de 19 millones de dólares para cimentar su posición de liderazgo

Etiquetas

/COMUNICAE/

La nueva ronda eleva a 54 millones de dólares la financiación recibida por la compañía hasta la fecha

CornerJob (www.cornerjob.com) –la plataforma líder en reclutamiento para puestos de alta rotación fundada por Miguel Vicente, Gerard Olivé, David Rodríguez y Mauro Maltagliati– ha recibido una nueva inversión de 19 millones de dólares, tras la ronda de serie B por valor de 25 millones de dólares anunciada en julio de 2016, con la que eleva su financiación total hasta los 54 millones de dólares. Participan como inversores en esta ronda Northzone, Randstad Innovation Fund, e.ventures, Samaipata Ventures, Caixa Capital Risc, Sabadell Venture Capital, Mediaset Italia, Mediaset España, Groupe TF1, 5M Ventures, Media Digital Ventures, Augesco Ventures y TV Azteca.

La nueva financiación permite a CornerJob seguir desarrollando sus servicios para agilizar la cadena de valor del mercado de empleo. CornerJob es actualmente líder en los mercados en los que está presente –Francia, Italia, España y México–. Desde su lanzamiento, la compañía ha logrado más de 7 millones de descargas de su app, en la que más de 150.000 empresas han publicado ya más de 500.000 anuncios de trabajo. CornerJob también está acelerando su expansión a nuevos mercados, y actualmente está evaluando acuerdo de ‘media-for-equity’ con medios líderes en Europa y EE.UU.

David Rodríguez, CEO y co-fundador de CornerJob, comenta que la nueva ronda es un reconocimiento de los inversores a los resultados conseguidos hasta la fecha y al compromiso continuo por acelerar el crecimiento de CornerJob: “Lo que hemos conseguido en los cuatro mercados en los que estamos en Europa y México nos ha permitido reforzar nuestra posición como partner estratégico para las compañías que necesitan contratar trabajadores, agilizando y simplificando los procesos de selección para puestos de alta rotación. Con los nuevos recursos vamos a ampliar el alcance de nuestra plataforma implementando nuevos servicios que permitan a las empresas facilitar y acelerar aún más los procesos de selección y contratación de nuevo talento”.

CornerJob, que ha recibido recientemente el premio Tech5 a la Start-Up de Crecimiento Más Rápido por parte de The Next Web y fue incluida entre las 10 apps destacadas de 2016 por la App Store de Apple, ofrece sus servicios a un amplio rango de compañías, que abarcan desde restaurantes, hoteles o cadenas de retail a industria, construcción, ventas y sector público. Entre los usuarios de su plataforma se cuentan tanto PYMEs como grandes compañías, entre las que se encuentran clientes como Leroy Merlin, Domino’s, Subway, McDonald’s, Novotel, Best Western, Burger King, AT&T, DHL, Tommy Hilfiger, Victoria’s Secret, Manpower y Geox, entre otros.

Sobre CornerJob CornerJob es una plataforma móvil de clasificados de empleo para perfiles no ejecutivos con presencia en Italia, Francia, España y México. Con sede en Barcelona, CornerJob ha sido cofundada por Miguel Vicente, Gerard Olivé (también co-fundadores de Wallapop), David Rodríguez (CEO) y Mauro Maltagliati (country manager para Italia). CornerJob cuenta con 54 millones de dólares de financiación desde su lanzamiento, con accionistas como Mediaset Italia y España (a través de su filial Ad4Ventures), Northzone, e.Ventures, Groupe TF1, 5M Ventures, Sabadell Venture Capital, Media Digital Ventures (MDV), Cube Investments, Ithaca Investments, Bonsai Venture Capital, Samaipata Ventures, Caixa Capital Risc, Variv, RTL, Randstad Innovation Fund, Augesco Ventures y Antai Venture Builder. Más detalles sobre la compañía en www.cornerjob.com

Contacto para prensa AxiCom Spain para CornerJob " CornerJob@axicom.com " 91 661 17 37 " 617 46 96 35 (Javier) " 671 63 77 95 (Mónica)

Fuente Comunicae