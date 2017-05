Dataprius: Almacenamiento en la nube más allá de Dropbox y Drive

Etiquetas

/COMUNICAE/

No es ningún secreto, las empresas desconfían de las aplicaciones de uso masivo como Dropbox o Drive. Todos saben que son aplicaciones de uso común, distribuidas de forma gratuita y muy útiles para uso particular. Pero también saben que eluden el cumplimiento de las leyes de protección de datos y que su dinámica de funcionamiento no es la apropiada en la empresa. Dataprius ofrece una solución para el almacenamiento y trabajo con archivos en la Nube. Una empresa española que es líder en el sector

Dataprius es líder en el sector de almacenamiento de archivos en la Nube para empresas. Al contrario que los demás ha evolucionado en torno a la seguridad y la protección de datos. Mientras los demás hacían lo posible para parecerse a Dropbox o Drive, Dataprius seguía su propio camino, el camino de un concepto diferente, proporcionando confianza, seguridad y cumplimiento legal.

Cabe recordar que durante este tiempo, empresas de almacenamiento en la Nube como Wuala han tenido que cerrar. El motivo, tal y como nos explican desde Dataprius es querer parecerse a Dropbox, el mercado es muy competitivo y hay que aportar algo diferente.

En lugar de centrar su desarrollo hacia el público en general, este grupo de ingenieros de Málaga centró sus esfuerzos en crear una solución para profesionales y empresas. El razonamiento inicial que les condujo por esta senda fue una simple reflexión: "Ninguna empresa del IBEX va a utilizar Dropbox".

Hoy en día es una empresa emergente en pleno proceso de expansión ofreciendo su servicio a múltiples sectores y en particular a aquellas empresas preocupadas por la seguridad y la privacidad. Desde multinacionales hasta despachos de abogados y gestorías.

Y es que, en definitiva, Dataprius centra su actividad y desarrollo en un nicho de mercado desierto porque casi todas las empresas europeas o españolas del Cloud han orientado sus esfuerzos en crear aplicaciones para el público en general.

El almacenamiento de archivos en la Nube no es ya una comodidad, ahora es una necesidad en todo de tipo de empresas de todos los sectores.

En plena época de la Transformación Digital Sin duda, la transformación digital de la que tanto se habla pasa por el uso de servicios de almacenamiento en la Nube. Ya no existen las antiguas reticencias sobre lo adecuado de mantener los archivos de la empresa en Cloud. Ahora, frente a las tradicionales ventajas como la ubicuidad o el ahorro en infraestructuras, arrancan con fuerza los argumentos de la seguridad y el cumplimiento legal.

Tras los últimos ataques de Ransomware a nivel mundial, muchas empresas están reconsiderando seriamente la necesidad de eliminar esa fuente de problemas y de inseguridad que les supone el almacenamiento de los archivos en sus propias dependencias. Hace tiempo que existen soluciones, pero pocas del estilo de Dataprius que se propone como una solución llave en mano, sin necesidad de hacer nada más que suscribirse al servicio.

Un concepto de almacenamiento en la Nube diferente Realmente las grandes empresas siempre han trabajado en la Nube. La diferencia es que se trataba de Nubes privadas que en sus principios se interconectaban mediante líneas telefónicas. Es al caso de los bancos, las líneas aéreas o del sector del automóvil.

Con las posibilidades que hace años comenzó a ofrecer el Cloud Computing, desde Dataprius se plantearon ofrecer las mismas funcionalidades de esas redes de compartición de archivos pero a través de Internet, de tal forma que las pondrían al alcance de cualquier empresa. Podemos decir que el concepto tiene unos 25 años. La base es un sistema dotado de permisos de acceso que centraliza los archivos y controla su uso, exactamente la misma idea que lleva tanto tiempo proporcionando eficiencia en las grandes empresas, pero esta vez en Cloud.

Características únicas respecto al resto de aplicaciones de almacenamiento en la Nube Probando la versión gratuita tras descargarla desde la web, lo primero que se aprecia es la sencillez de uso y la velocidad. Se ofrece una visión de las carpetas y de los archivos similar a la de cualquier sistema operativo. Con una buena conexión a Internet tendremos la sensación de que los archivos están en nuestro ordenador y lo mejor es que los ficheros se abren y editan igual, además de poder realizar todas las operaciones comunes de manejo de archivos y carpetas.

Comprobando el tema legal, descubrimos que Dataprius firma los contratos LOPD, es decir los contratos previstos en la Ley Orgánica de Protección de Datos. Hay muy pocas empresas Cloud que hagan esto, por no decir ninguna en España. Aportar garantías legales es algo que marca la diferencia aunque no debería ser así.

Destacar, que mientras los otros servicios de Internet ocultan los lugares de almacenamiento de los archivos, en Dataprius declaran públicamente estos y su localización. Se trata de un almacenamiento de calidad y en proveedores certificados de reconocido prestigio.

Otro apartado sorprendente es que el mismo sistema realiza copias de seguridad. Además que de forma manual, estas copias se hacen automáticamente todas las semanas y en otra zona geográfica de servidores Dataprius.

El fácil comprobar cómo la filosofía de Dataprius está en contra de los métodos de los conocidos Discos virtuales como Dropbox o Drive. Su funcionamiento no se basa en a la sincronización por los problemas que conlleva de seguridad, legales y de distribución sin control de los archivos en multitud de dispositivos. Por ello, la forma de trabajar se parece tanto a la de cualquier sistema de carpetas.

En breve van a lanzar una nueva versión de la Aplicación Web, recordemos que hay varias formas de conectar con el sistema: Desde la aplicación de escritorio para Windows, desde la Web o desde las aplicaciones Adroid e IOS.

Esta nueva versión de la Web lleva a Dataprius al nivel de competir directamente con Google Docs o Microsoft 365. Se va a ofrecer la posibilidad de editar online archivos de Office y no sólo en las versiones de Microsoft, también en los formatos de OpenOffice y LibreOffice.

Buscando un lugar dónde clasificar este sistema Una vez que se conocen las características únicas de este software español, resulta difícil de clasificar. No se trata de un almacenamiento como los discos virtuales porque aporta mecanismos y requerimientos propios para el trabajo diario de la empresa. Tampoco tiene la complejidad ni el coste de soluciones como Sharepoint o las de IBM, quizá la novedad esté en que se sitúa en un punto intermedio. Se tienen las prestaciones de los sistemas de las grandes marcas pero de forma sencilla y práctica.

Más información en la web de Dataprius: https://dataprius.com

Fuente Comunicae